Le piante più odiate dalle zanzare: come tenerle lontane senza zampironi

In estate, la costante e fastidiosa presenza di insetti – tra i quali spiccano le zanzare, con le loro punture pruriginose – diventa un vero problema. Fortunatamente esistono delle tecniche per tenere questi insetti lontani. Non solo gli insetticidi, che potrebbero avere ripercussioni negative sulla nostre salute, ma anche determinate piante.

È ormai estate inoltrata e, in queste settimane, oltre al caldo eccessivo, bisogna fare i conti con la costante e fastidiosa presenza degli insetti, in particolare delle zanzare. Con l’arrivo della bella stagione, queste diventano delle vere e proprie nemiche, che non vedono l’ora di nutrirsi del nostro sangue lasciando il segno del loro passaggio sulla nostra pelle.

Esistono numerosi prodotti contro alle zanzare. Molti di questi, però, col passare degli anni si sono rivelati dannosi anche per la nostra salute. Gli zampironi, per esempio, nonostante siano considerati sicuri, hanno delle controindicazioni se utilizzati in ambienti non areati. Lo stesso vale per gli spray contro le zanzare: il consiglio è di usarli con moderazione, per via del rischio di irritazioni cutanee. Fortunatamente, però, questi insetti possono essere tenuti lontani con le piante adatte.

Citronella, cannella, lavanda e melaleuca: le piante che tengono lontane le zanzare e non solo

Tra le piante più conosciute, abbiamo la citronella. I suoi estratti, infatti, vengono usati anche per la produzione dei repellenti per insetti che si trovano in commercio. È possibile coltivarla in giardino o in un vaso da tenere nel proprio appartamento, oppure sul balcone. Da seminare nel periodo che va tra marzo e luglio, la pianta può vivere tutto l’anno – purché non sia esposta al freddo.

Oltre ad odiare l’odore della citronella, le zanzare non possono sopportare quello della pianta di cannella. Dagli studi effettuati, è emerso come questa pianta sia in grado di uccidere la larve di questo insetto. Per tenere le zanzare lontane dal proprio appartamento, basterà acquistare l’olio essenziale di cannella e sciogliere alcune gocce in una ciotola d’acqua da tenere in casa.

La lavanda e la melaleuca sono altri due ottimi repellenti contro alle zanzare. Possono essere coltivate in giardino o sul balcone senza richiedere eccessiva manutenzione e, oltre a tenere lontani gli insetti, hanno proprietà antisettiche: ciò vuol dire che possono essere utilizzate anche per allievare il bruciore delle punture. Con la lavanda, inoltre, si possono preparare profumanti e decotti, sfruttando le sue proprietà benefiche.