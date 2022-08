Nuotare con le pinne corte: come si migliora il proprio allenamento

Nuotare con le pinne corte può rivelarsi una pratica divertente oltre che un ottimo allenamento. Ma quali sono i loro benefici?

Le pinne corte sono un ottimo strumento per allenarsi in piscina, sono comode e pratiche. Sono anche poco ingombranti in caso la piscina fosse piuttosto affollata. Costituiscono una piacevole variazione ad altri tipi di allenamento e consentono di provare tecniche diverse dal solito.

Questi strumenti, in particolare, stimolano la parte bassa del corpo e consentono di andare molto più velocemente. Ma quali sono tutti i loro altri benefici?

Quali pinne corte scegliere

Nuotare con le pinne corte ha tanti benefici, innanzitutto tutti quelli del nuoto, quindi effetti positivi sull’apparato cardio circolatorio, la tonificazione della muscolatura e per chi stesse seguendo una dieta è possibile perdere peso. Usando le mini pinne poi si consumano molte calorie, inoltre glutei e addome lavorano per tutto il tempo.

Esistono poi vari tipi di pinne corte, bisogna dunque fare attenzione alla lunghezza della pala, il tipo di scarpetta, se aperta o chiusa, la rigidità della pala e il materiale usato. Per quanto riguarda il tipo di scarpetta quella chiusa aumenta il carico sulla gamba, quelle col tacco aperto sono indicate per chi ha i piedi magri. Le pinnette in silicone sono molto morbide ed evitano che si sviluppino delle vesciche che potrebbero essere fastidiose.

Le pinne corte: tutti i loro vantaggi

Ecco tutti i vantaggi delle pinnette: