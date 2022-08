Ungheria, l’esito di una ricerca:«Troppe donne istruite, economia e natalità a rischio»

L’esito di uno studio svoltosi in ambienti vicini a quelli di Orbán, avverte sul pericolo di avere “troppe donne istruite”:«Così non si fanno figli e gli uomini potrebbero sentirsi discriminati».

Secondo uno studio tenutosi in ambienti vicini a Viktor Orban, in Ungheria ci sono troppe “donne istruite” e questo sarebbe un rischio per la natalità e l’economia ungherese, oltre al fatto che andrebbe a svilire le capacità “tipiche” degli uomini.

Il report è realizzato dall’Ufficio dei revisori economici del Parlamento. Secondo il premier dell’Ungheria, ritenuto uno dei più arretrati sulla questione della parità dei sessi, il fatto che vi siano più donne che uomini a iscriversi nelle università sarebbe una minaccia anche economicamente.

In questa ricerca fatta su 700 studenti e genitori, si è posto in evidenza il fatto che nonostante ci sia un sempre più congruo numero di donne che si iscrivono all’università, aumenta invece il numero dei maschi che abbandonano i percorsi di studi prima di terminare l’università.

La tesi della ricerca, ergo, è che se la situazione non cambia, tra alcuni anni, in Ungheria ci saranno più donne laureate rispetto agli uomini con il loro stesso livello di istruzione, ergo questo le porterà a non volerli come mariti e di conseguenza, non faranno figli, abbassando i numeri di natalità.

Dato che in Ungheria la natalità è un tema molto caro al governo Orban, che nel 2019 ha messo persino in atto l’esenzione a vita della tassa sui redditi per tutte quelle donne che facevano e accudivano almeno 4 figli, questo è un grosso problema.

Ma lo studio pone in evidenza come vi sarebbero rischi sia economici sia anche per questioni di equilibrio sociale. Il fenomeno delle troppe donne istruite, porterebbe allo svilimento degli uomini che perderebbero la loro propensione “ai rischi e all’imprenditorialità“.

La ragione, secondo la ricerca, è che in una scuola in cui gli insegnanti sono soprattutto donne (82%), si propenderebbe a promuovere qualità tipiche del sesso femminile, svilendo quelle degli uomini, quindi a ritenere le donne più diligenti.

«Chiunque abbia visto un ragazzo giocare a calcio sa che gli uomini sono in grado di svolgere compiti con un livello di concentrazione molto alto», è scritto nel report, ma se si sviliscono competenze del sesso maschile, gli alunni perderanno l’abilità a «riparare un rubinetto, aggiustare un computer o montare un mobile».

L’esito di questa tendenza, secondo gli esperti, potrebbe essere un indebolimento della parità dei sessi con un impatto forte dal punto di vista sociale, perché proprio quelle propensioni tipicamente maschili starebbero alla base dello «sviluppo ottimale dell’economia».