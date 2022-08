Cercatore di funghi perde la vita precipitando in un dirupo

Rinvenuto morto cercatore di funghi in Valsesia, nel vercellese. L’uomo non è rientrato e l’allarme è partito alle 19:30

Un uomo di 70 anni, cercatore di funghi, è stato rinvenuto senza vita nella tarda serata di ieri, domenica 28 agosto in Alta Valsesia (Vercelli).

L’uomo non è rientrato e sono scattate le ricerche verso le ore 19:30. A muovere la macchina dei soccorsi, il Soccorso Alpino Speleologico Piemontese, il Soccorso alpino Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco.

Il telefonino dell’uomo squillava ma senza alcuna risposta, i finanzieri sono riusciti ad avere le coordinate GPS, e hanno inviato le squadre di terra per controllare la zona. Alle ore 22 hanno ritrovato il cadavere dell’uomo, deceduto forse a causa di una caduta, in un pendio tortuoso.

Sul posto è arrivato il medico del Soccorso Alpino che ha verificato e confermato la morte dell’uomo. Il corpo dell’uomo è stato ripreso e portato a valle dai soccorritori.

Un altro cercatore di funghi è morto sempre ieri, 28 agosto, in Valle Vigezzo. Il suo nome è Giorgio De Bernardi e aveva 56 anni, originario di Olgiate Olona, in provincia di Varese. L’uomo è precipitato per 70 metri in un’area sita nei pressi dell’alpe Verzasca, a Druogno.

Nella mattinata di ieri, l’uomo era uscito con un amico per recarsi in montagna a raccogliere i funghi. Verso ora di pranzo è occorso il dramma, avvenuto sotto lo sguardo dell’amico che si trovava con lui durante l’escursione.

L’amico ha fatto scattare i soccorsi, allertandoli. Sul posto sono sopraggiunti il Soccorso alpino e i finanzieri di Domodossola. Quando lo hanno ritrovato e recuperato, il 56enne era ancora vivo, nel torrente Rio Cui, tra Druogno e Buttogno. I soccorritori lo hanno quindi messo su una barella e lo hanno trasportato verso l’ospedale con l’eliambulanza. Sfortunatamente, l’uomo, durante il tragitto, ha avuto un forte peggioramento delle proprie condizioni di salute e alla fine è spirato.

A quel punto l’elicottero ha eseguito l’atterraggio nella zona della Colonia a Druogno, luogo da cui il corpo è stato condotto alla Casa Funeraria di Domodossola. Oltre a questo tragico episodio, i soccorritori sono dovuti intervenire nel pomeriggio nella ricerca di un uomo che si era smarrito dalle parti di Trasquera e che poi hanno rinvenuto.