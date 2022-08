Murale di TvBoy su Paolo Borsellino sfregiato dai vandali

Il murale di TvBoy che rappresenta il noto magistrato vittima di un agguato mafioso, ha subìto uno sfregio da parte dei vandali

Ieri, 28 agosto, alla vigilia dell’anniversario dell’agguato di mafia in cui fu ucciso l’imprenditore Libero Grassi (morto il 29 agosto 1991), qualcuno ha sfregiato il murale di TvBoy che rappresenta il magistrato Paolo Borsellino, anch’egli assassinato in un agguato mafioso il 19 luglio 1992.

È successo in pieno centro storico, a Palermo, nella notte. Il murale è collocato tra via Alessandro Paternostro e via Lungarini. Qualcuno ha vandalizzato il murale con un punteruolo, sfregiando il volto del magistrato vittima di un agguato mafioso.

La polizia sta indagando su quanto occorso. Intanto, lo street artist palermitano TvBoy che ha realizzato il murale, ha commentato l’accaduto sui social, dopo aver saputo cosa era successo, dicendo:«La mafia è una montagna di m… Tornerò a onorare il giudice Borsellino. Non ci fermeranno».

Il commento del presidente della Commissione Antimafia

Dopo l’atto vandalico, a commentare quanto occorso è stato anche il presidente della Commissione nazionale Antimafia, Nicola Morra. «Questa non è una semplice minchiata! Questa è l’opera di chi vuole dissacrare, di chi vuole essere blasfemo, empio», ha scritto anche lui sul suo profilo social.

Morra ha poi proseguito il suo discorso spiegando che in un frangente in cui in modo graduale «certi poteri tornano lentamente e inarrestabilmente in sella, offendere anche la sola immagine di Paolo Borsellino, ancor più grave perché questo avviene a Palermo, rappresenta l’intenzionale volontà di fare capire che la mafia sta prevalendo, aiutata dal diffondersi della cultura mafiosa. E se non c’è un’adeguata, ferma e sdegnosa dell’ipocrisia reazione, questi messaggi si moltiplicheranno. E poi, mi raccomando, tutti a celebrare il 19 luglio l’anniversario…».

Il murale che TvBoy ha realizzato omaggiando la memoria di Paolo Borsellino risale al maggio scorso. L’opera era infatti stata prodotta in occasione dei 30 anni dalle due stragi, di Capaci e di Via D’Amelio.

Nel 2021, TvBoy, street artist che in realtà si chiama Salvatore Benintende, noto in Italia e in Spagna, aveva rappresentato anche Giovanni Falcone in via Serradifalco. Ultimamente, anche un’altra opera che rappresenta i due giudici di Palermo è stata sfregiata a Roma.