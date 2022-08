Meteo OGGI lunedì 29 agosto | Tempo più soleggiato, pressione in aumento

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 29 agosto. Pressione in aumento sul nostro paese, tempo più stabile. Soleggiato su gran parte delle regioni, ma ancora qualche temporale a carattere sparso.

La pressione è in aumento sul nostro paese, con una mattinata che sarà in prevalenza soleggiata su gran parte delle nostre regioni. Nel corso della giornata, tuttavia, saranno previsti intensi e isolati annuvolamenti, con fenomeni temporaleschi associati a carattere spaso sui settori alpini orientali, quelli appennini e i settori costieri adriatici.

Nord

In mattinata, il cielo sarà in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso, salvo qualche breve rovescio pomeridiano sui rilievi e con locali persistenze serali sulla Lombardia. Previsti temporanei intensi annuvolamenti su coste adriatiche e immediato entroterra, poche nubi invece sul resto del Nord. Annuvolamenti che saranno in rapido aumento su Alpi, Prealpi e appennino nel corso della giornata, con brevi rovesci o temporali associati fino a sera. Nubi in rapido diradamento dal tramonto.

Centro e Sardegna

Prevista una mattinata stabile e all’insegna del cielo sereno. Nel corso delle ore, tuttavia, previsto annuvolamento intenso in Toscana, con un’instabilità pomeridiana che si accenderà sui settori appenninici delle regioni adriatiche, soprattutto di Marche e Abruzzo. Possibilità di occasionali precipitazioni sparse, localmente temporalesche, associate. Sulla Sardegna cielo pressoché sereno salvo temporanei addensamenti durante le ore centrali sul settore nord/nord-est.

Sud e Sicilia

Su tutte le regioni nuvolosità variabile a tratti intensa, con isolati rovesci o temporali già dalla mattina e nel pomeriggio sulla Puglia centro-meridionale. Più soleggiato altrove. Da metà giornata e a prima sera previste occasionali precipitazioni sparse sui rilievi calabresi e della Sicilia orientale, su Basilicata, Campania e appennino molisano.

Temperature

Le temperature minime risulteranno in lieve e locale aumento su Piemonte e Valle d’Aosta, in lieve calo su Lazio, Campania, nord Sicilia, Salento e centro-sud Calabria. Per quanto riguarda i valori massimi, questi sono invece in aumento su Piemonte, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Appennino abruzzese, ovest Campania e sud-ovest Sicilia, in calo su Marche, Molise, est Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e nord Sicilia.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno mediamente deboli variabili, con possibili rinforzi di brezza lungo le coste nel pomeriggio.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno localmente mossi lo Ionio meridionale, da mosssi a poco mossi tutti i restanti mari e tendenti a localmente mossi lo stretto di Sicilia, il nord Ionio e il medio-basso Adriatico.