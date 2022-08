Meteo OGGI martedì 30 agosto | Torna l’instabilità, precipitazioni al Nord

Le previsioni meteo di oggi, martedì 30 agosto. Torna l’instabilità: al Nord previsti piogge e temporali a carattere sparso, così come sui rilievi appenninici del Sud. Cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso sul resto del paese.

Torna l’instabilità al Nord. La giornata di oggi inizierà con una mattinata caratterizzata principalmente da cielo sereno, ma nel corso del pomeriggio l’atmosfera diventerà a tratti instabile. Sulle regioni settentrionali previsto l’arrivo di precipitazioni a carattere sparso, anche localmente temporalesche. Maltempo che si sposterà da ovest a est a partire dalle ore notturne. Annuvolamenti previsti anche sugli Appennini meridionali, con possibilità di fenomeni associati.

Nord

Fin dalla mattinata il cielo apparirà in prevalenza nuvoloso, con la formazione di nubi irregolari ad ovest. Previsti isolati rovesci e temporali associati su Piemonte e Liguria, poi in estensione a Valle d’Aosta, Lombardia ed Emilia-Romagna e successivamente al Triveneto nel corso della giornata. Previsto un leggero miglioramento serale, tranne per l’instabilità persistente su Lombardia e Veneto.

Centro e Sardegna

Prevista una mattinata stabile e all’insegna del cielo sereno. Nel corso delle ore, tuttavia, previsto annuvolamento su varie aree nel Centro. L’instabilità pomeridiana porterà lungo la dorsale appenninica delle formazioni nuvolose responsabili di rovesci e temporali sparsi. A fine giornata nubi in aumento su alta Toscana. Nel corso delle ore serali, invece, il tempo si farà stabile, e il cielo tornerà ad aprirsi.

Sud e Sicilia

Su tutte le regioni nuvolosità variabile a tratti intensa. Previsto qualche addensamento più consistente su bassa Calabria, mentre nel corso del pomeriggio previsto cielo nuvoloso sui rilievi appenninici, soprattutto quelli di Basilicata e Calabria. Previsti possibili deboli fenomeni associati, anche di natura temporalesca.

Temperature

Le temperature minime risulteranno in lieve aumento su Val Padana occidentale, mentre rimangono senza variazioni significative sul resto della nostra penisola. Per quanto riguarda i valori massimi, invece, questi sono in netto calo al Nord ovest, mentre risultano in aumento su Veneto, Marche, nord Sardegna, Campania, Puglia e Basilicata. Le colonnine di mercurio registreranno invece temperature stazionarie altrove.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente deboli, variabili al nord e sulla Sardegna, e dai quadranti settentrionali sul resto del paese.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno da poco mossi a mossi il mar Adriatico meridionale, il mar Ionio e il canale di Sardegna. Modo ondoso che risulterà poco mosso, invece, per tutti i restanti bacini italiani.