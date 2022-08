Meteo, Italia divisa in due: temporali al nord, sole e caldo al sud

Il nostro Paese a fine agosto sarà diviso in due: da una parte una serie di temporali a settentrione, mentre al sud imperverserà

Fine agosto con temporali al Nord e sole e caldo al Sud. Sono queste le previsioni per questa settimana, che vedrà un peggioramento del meteo al Nord, con alcuni acquazzoni che già da questa sera interesseranno Liguria e Piemonte, per poi allargarsi, nella giornata di domani, al resto della zona settentrionale del nostro Paese.

Per quanto riguarda il primo settembre, giovedì, l’anticiclone delle Azzorre si muoverà dalla parte della Groenlandia, mentre un ciclone scozzese farà rotta verso il nostro Paese, portando piogge. Da quanto si prevede, il tempo dovrebbe peggiorare, allargandosi alla zona centro settentrionale italiana, portando quindi pioggia e temporali.

Ma non è tutto, perché almeno fino a domenica 4 settembre, la situazione potrebbe restare identica, e quindi caratterizzata da una serie di acquazzoni a settentrione, contrapposta al caldo e al sole che invece interesseranno il meridione, con temperature che addirittura arriveranno a toccare i 37°C.

Per quanto riguarda il Centro Italia, invece, ci saranno alcune zone interessate da un clima per certi versi piovoso, e altre da un clima per certi versi caldo e con tanto sole. Per quanto concerne il clima che dovrebbe esserci a partire da lunedì 5 settembre in poi, si vocifera che potrebbe tornare il bel tempo in tutte le regioni, ergo sole e caldo.

Ma scendiamo un po’ più nel particolare e osserviamo il meteo di oggi, 30 agosto 2022. A settentrione possiamo osservare un forte peggioramento del meteo, soprattutto dalla parte Nordoccidentale verso quella Nord-orientale. Nella parte centrale del nostro Paese, si può osservare un clima interessato da caldo e sole. Il sud è caratterizzato da caldo e sole, tranne alcuni acquazzoni che potrebbero verificarsi dalla parte degli Appennini.

Per quel che concerne domani, mercoledì 31 agosto, a settentrione il tempo mostrerà una certa instabilità, in particolare su Alpi, sulla Lombardia e nella parte nordorientale, mentre al centro ci sarà ancora sole. A sud, il clima sarà sempre soleggiato tranne alcune piogge che interesseranno gli Appennini.

Il primo settembre, tempo instabile nella zona di Alpi, Prealpi, Lombardia e Nordest, e questa volta al centro ci saranno piogge sparse. Sole e caldo al sud tranne in Puglia e Basilicata, dove dovrebbero verificarsi piogge. Caldissimo in Sicilia e Calabria.