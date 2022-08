Meteo OGGI mercoledì 31 agosto | Tempo ancora instabile

Le previsioni meteo di oggi, martedì 30 agosto. Torna l’instabilità: al Nord previsti piogge e temporali a carattere sparso, così come sui rilievi appenninici del centro. Cielo prevalentemente sereno sul resto del paese.

L’instabilità raggiungerà diverse regioni, a partire dalla mattinata. Rovesci sparsi saranno localizzati su Lombardia e aree del Nordest, così come anche sulla Toscana settentrionale. Dalle prime ore del pomeriggio, invece, i temporali arriveranno anche sui settori alpini, prealpini, appenninici settentrionali e centrali, e sull’Emilia Romagna. Previsti anche piovaschi e fenomeni temporaleschi anche lungo le coste adriatiche. Bel tempo sul resto del nostro paese.

Nord

Fin dalla mattinata il cielo apparirà in prevalenza nuvoloso e il tempo instabile. Previsti isolati rovesci e temporali associati su Lombardia e Nordest,in estensione a Alpi, Prealpi e ancora Emilia Romagna nel corso delle ore pomeridiane. Previsto ulteriore peggioramento nelle ore serali, con temporali e rovesci di carattere anche piuttosto intenso.

Centro e Sardegna

In particolare, si segnala cielo irregolarmente nuvoloso, con precipitazioni sparse e temporalesche sulle aree interne peninsulari, Umbria, Marche e Abruzzo, fino anche alle aree costiere. Previsti rovesci e temporali anche in Toscana. Nuvoloso sul resto del Centro, con peggioramento in serata sul Lazio.

Sud e Sicilia

Si segnalano generali condizioni di bel tempo, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso salvo locali annuvolamenti su quasi tutte le regioni del Sud. Possibilità di isolati rovesci sui settori di Puglia, Basilicata e Calabria. Qualche isolato piovasco potrà riguardare anche la Sicilia. Nel corso del pomeriggio-sera previsto miglioramento sulle aree tirreniche, ma nella notte arriveranno nuovi isolati rovesci su Campania nord-occidentale e coste calabresi.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature minime, queste sono in lieve aumento su Sicilia, mentre si rialzano le colonnine sul Triveneto, regioni centrali peninsulari, Sardegna e Campania. I valori massimi risultano in diminuzione su Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Triveneto, Sardegna, Campania, Basilicata e regioni del Centro in generale. Si segnala invece un rialzo delle temperature su Valle d’Aosta, Puglia, Calabria e Sicilia.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente deboli orientali al nord con locali rinforzi da nord-est sui litorali di Veneto e Friuli. Sul resto del paese invece soffieranno deboli tendenti a disporsi dai quadranti occidentali.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno localmente molto mossi il mar di Liguria e il Tirreno centrale, mossi il mar Ionio centrorientale e l’alto Adriatico. Saranno invece poco mossi i restanti bacini italiani.