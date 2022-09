Meteo OGGI giovedì 1 settembre | Piogge e temporali in buona parte d’Italia

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 1 settembre. Ancora piogge e temporali da Nord a Sud. Le correnti instabili continuano ad interessare gran parte del nostro paese.

Ancora correnti instabili, quelle che interessano gran parte del nostro paese. Per quanto riguarda la giornata di oggi, la mattinata si aprirà con rovesci a carattere sparso su Lombardia, Nordest, e su Toscana settentrionale. Durante le ore pomeridiane l’instabilità e il mal tempo toccheranno anche i settori di Alpi e Prealpi, Emilia Romagna e Centro-Sud. Rovesci temporaleschi previsti anche su Lazio e Campania.

Nord

Al Nord la mattina sarà all’insegna del cielo coperto, con piovaschi e rovesci sui settori lombardi e veneti, e temporali sul settore nord-est dell’Emilia Romagna. Previste ampie schiarite durante le ore pomeridiane, mentre in serata persisteranno rovesci e temporali su Trentino, Lombardia settentrionale, Alpi e pianure piemontesi.

Centro e Sardegna

Piogge e temporali previsti anche sulle regioni del Centro. In particolare il maltempo interesserà la Toscana, con locali rovecsi su aree interne e Appennini. Tempo in via di miglioramento durante le ore serali. Sulle restati aree, rovesci e temporali fin dal mattino su Marche e Abruzzo, in esaurimento durante le ore pomeridiane ma con residui che interesseranno anche le aree costiere. Rovesci e brevi temporali anche sui settori nord della Sardegna.

Sud e Sicilia

Anche al Sud, locali rovesci e fenomeni temporaleschi a partire dalle prime ore della mattina. In particolare, più frequenti e intensi su Sicilia e Puglia. Nel pomeriggio previsto maltempo anche su Molise, Campania, Basilicata e nord Calabria. I fenomeni saranno in esaurimento durante le ore serali, tranne per alcune locali persistenze sulle aree costiere molisane, quelle siciliane del nord-est, e la zona tirrenica meridionale della Calabria.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature minime, queste sono in calo su Sardegna, Campania, Molise, Valle d’Aosta, Lombardia, Emilia-Romagna e regioni di nord-est, mentre risultano in aumento su Sicilia e Puglia. Per quanto riguarda i valori massimi, invece, sono in calo sulle isole maggiori, sulle aree del centro-sud peninsulare, e su Emilia-Romagna centro-orientale, Piemonte, Lombardia e Trentino. Si registra invece un aumento su Liguria, Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente deboli variabili su Alpi e Prealpi, deboli settentrionali sul restante nord, isole maggiori e regioni centrali, deboli variabili o meridionali sulle regioni meridionali.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno poco mosso il basso Adriatico, mossi il medio Adriatico e il nord Ionio, localmente mosso il mar di Liguria, e mossi tutti i restanti bacini italiani.