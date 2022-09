Il meteo spacca in due l’Italia nel fine settimana: autunno e piogge al Nord, estate e sole al Sud

Il maltempo, con temporali e piogge diffuse, caratterizzerà il primo fine week-end di settembre al Nord. Nel resto dello Stivale invece ancora caldo e sole.

Sarà un fine settimana a due facce, sospeso tra estate e autunno, quello che aspetta il nostro Paese. Da una parte pioggia e maltempo, dall’altra sole e caldo. Un’Italia divisa a metà, dunque, tra un’estate che non sembra voler finire e i primi segnali di un autunno che si avvicina ineluttabilmente.

Temporali e piogge annunciano l’arrivo dell’autunno meteorologico con piogge e temporali. Ma dalla prossima settimana su metà Italia torneranno ad affacciarsi sole e caldo. L’arrivo della nuova stagione autunnale difficilmente poteva presentarsi con un meteo più tipico, con un maltempo diffuso e acquazzoni frequenti secondo il sito www.iLMeteo.it.

«Se da un lato – si legge su ilMeteo.it – l’arrivo di un fronte perturbato darà un duro colpo all’Estate su buona parte del Centro-Nord, provocando frequenti piogge e temporali non solo Sabato 3, ma anche Domenica 4 Settembre, dall’altro il Sud e le Isole maggiori sarà protetto da uno scudo anticiclonico in avanzamento, il quale garantirà sole e caldo su quasi tutte le regioni meridionali.

Piogge al Nord, caldo e sole al Sud

Le piogge frequenti caratterizzano questo primo giorno, soprattutto in Emilia Romagna e al Centro. Da qui la pioggia si sposterà verso le regioni del Tirreno e dell’Adriatico.

Anche in Meridione diffusi acquazzoni. Le previsioni danno in temporaneo peggioramento il tempo al Sud. Il maltempo dovrebbe concedere una tregua nella giornata di domani, ma nel fine settimana è annunciato l’arrivo della prima perturbazione atlantica dell’autunno. Ci saranno piogge diffuse e persistenti verso il Centro-Nord, caratterizzato almeno fino a domenica da un contesto simil-autunnale. Al Sud invece, già nel fine settimana – e nel corso della prossima settimana su gran parte della Penisola – potrebbero ripresentarsi il sole e le alte temperature.

Entrando nel dettaglio, oggi tempo instabile al Nord su Alpi, Prealpi ed Emilia Romagna. Maltempo al centro sulle zone dell’Adriatico, su Umbria e Lazio. Violenti temporali al Sud su Puglia, Campania, Calabria e Basilicata.

Asciutto al Nord nella giornata di venerdì. Peggioramenti dal pomeriggio in Piemonte. Nubi irregolari al Centro. Tempo instabile al Sud soltanto sugli Appennini. Maltempo al Nord nella giornata di sabato, in particolare al Nordovest; mentre al Centro pioverà sulle aree tirreniche, variabile invece altrove. Tempo soleggiato al Sud con temperature in aumento.