Meteo OGGI venerdì 2 settembre | Breve tregua e tempo più stabile

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 2 settembre. In avvicinamento una perturbazione atlantica, che colpirà il nostro paese nel fine settimana. Breve tregua dai temporali.

In avvicinamento una perturbazione atlantica, che colpirà il nostro paese nel fine settimana. La giornata di oggi vedrà una breve tregua dai temporali, con un tempo relativamente stabile su gran parte della nostra penisola e temperature in aumento. Previsti rovesci temporaleschi al mattino in Puglia, e un peggioramento del tempo al Nordovest, con l’arrivo di temporali durante le ore serali.

Nord

Al Nord la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo durante le ore mattutine. Il cielo sarà principalmente sereno o al massimo poco nuvoloso. Con l’arrivo del pomeriggio previsto aumento di nubi, che porteranno al Nordovest i primi temporali. Rovesci sulle Alpi, in estensione al Piemonte e alla Liguria entro le ore notturne.

Centro e Sardegna

Per quanto riguarda le regioni del Centro, la giornata di oggi sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso. Previsto addensamento di nubi maggiore sulle coste adriatiche. Non sono attesi fenomeni associati.

Sud e Sicilia

Per quanto riguarda le regioni del Sud, la giornata offrirà fin dal mattino un cielo soleggiato o al massimo poco nuvoloso. Diversa la situazione in Puglia, dove il tempo assumerà fin dalle prime ore del mattino qualche nota instabile, con fenomeni di rovescio, anche a carattere temporalesco e con grandinate. Prevista anche una maggiore nuvolosità sugli Appennini, dove però non sono previsti fenomeni associati. Aumentano le temperature al Sud, soprattutto in Sicilia.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature minime, queste sono in calo su levante ligure, Emilia-Romagna, Pianura Padana, Sardegna occidentale, regioni centrali, Campania, Calabria ionica e regioni del Sud. Per ciò che riguarda i valori massimi, invece, questi risultano in diminuzione su Liguria, Alpi piemontesi, settori est di Sardegna e Sicilia, Salento e Calabria ionica. Massime in aumento su Lombardia centromeridionale, coste del Veneto e del Friuli, regioni centrali peninsulari, Campania, Puglia, Basilicata, nord Calabria.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente deboli settentrionali su coste, entroterra dell’alto Adriatico e Centro-sud, con rinforzi su regioni adriatiche e Sicilia. Deboli variabili, invece, sul resto del Nord Italia.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno poco mossi mar di Liguria e alto Tirreno. Saranno invece mossi i restanti bacini d’Italia.