Meteo OGGI sabato 3 settembre | Tempo in peggioramento, clima quasi autunnale

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 2 settembre. In arrivo sul nostro Paese una perturbazione atlantica, di stampo quasi autunnale. Cielo coperto al Nord, rovesci anche sul resto d’Italia.

Tempo in peggioramento in questo fine settimana. In arrivo sul nostro Paese una perturbazione atlantica che porterà con sé un tempo di stampo autunnale. Piogge e precipitazioni sul Nordovest, Toscana e Emilia, nuvole sul resto del Nord. I rovesci interesseranno anche Umbria e Marche. Più sereno il resto dell’Italia. Le temperature scendono, in linea con le medie stagionali.

Nord

Tempo instabile al Nord, con l’arrrivo della perturbazione di stampo autunnale. Previsti rovesci sparsi al Nordovest, sull’Emilia più occidentale. Piogge e temporali anche su Liguria, in estensione verso la Lombardia durante le ore pomeridiane, oltre che su Triveneto. Il resto del Nord risulterà più asciutto.

Centro e Sardegna

Al mattino si assisterà a una sostanziale intensificazione della copertura nuvolosa, che sarà associata a fenomeni anche intensi. Rovesci principalmente di carattere temporalesco, soprattutto su Toscana e in trasferimento sul resto delle regioni peninsulari. In serata assorbimento dei fenomeni, tranne sulla fascia nord delle Marche.

Sud e Sicilia

Per quanto riguarda le regioni del Sud, la giornata offrirà fin dal mattino un cielo soleggiato o al massimo poco nuvoloso. Merito questo dell’alta pressione, che garantirà tempo stabile e tanto sole sulla maggior parte delle regioni. Diversa la situazione in Molisce e lungo le coste della Campania, dove è previsto invece un addensamento maggiore di nubi e cielo nuvoloso. Non sono previsti tuttavia fenomeni associati.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature minime, queste sono in calo su levante ligure, Emilia-Romagna, Pianura Padana, Sardegna occidentale, regioni centrali, Campania, Calabria ionica e regioni del Sud. Per ciò che riguarda i valori massimi, invece, questi risultano in diminuzione su Liguria, Alpi piemontesi, settori est di Sardegna e Sicilia, Salento e Calabria ionica. Massime in aumento su Lombardia centromeridionale, coste del Veneto e del Friuli, regioni centrali peninsulari, Campania, Puglia, Basilicata, nord Calabria.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente deboli settentrionali su coste, entroterra dell’alto Adriatico e Centro-sud, con rinforzi su regioni adriatiche e Sicilia. Deboli variabili, invece, sul resto del Nord Italia.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno poco mossi mar di Liguria e alto Tirreno. Saranno invece mossi i restanti bacini d’Italia.