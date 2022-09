Meteo OGGI domenica 4 settembre | Annuvolamenti e temporali

Le previsioni meteo di oggi, domenica 4 settembre. In allontanamento la perturbazione atlantica, con tempo ancora instabile in buona parte d’Italia. Miglioramento in serata.

Si sta allontanando il fronte instabile dal nostro Paese. Prosegue però il maltempo del fine settimana, con un cielo che offrirà ancora annuvolamenti e fenomeni associati. Rovesci sparsi e temporaleschi in buona parte della penisola, soprattutto nel corso della tarda mattinata e nel pomeriggio. Il Nord sarà caratterizzato da un cielo più sereno, con le temperature che puntano al rialzo. Nubi in dissolvimento nel corso della serata.

Nord

Prevista la possibilità di nebbie o foschie anche dense sulle zone pianeggianti e nei settori lungo il fiume Po. Fin dalla mattinata il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, ma nel corso del pomeriggio sono possibili rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, su aree alpine, prealpine e appenniniche. Nubi in dissolvimento nel corso della serata.

Centro e Sardegna

Fin dalla prima mattinata il cielo irregolarmente nuvoloso sulle aree del centro. Previsti rovesci temporaleschi nelle zone tirreniche, che si sposteranno nel corso della giornata verso le aree adriatiche. Fenomeni in miglioramento nel corso del pomeriggio su Toscana e Lazio, con generale attenuazione su tutte le altre zone nel corso della serata. In Sardegna il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso.

Sud e Sicilia

La mattina si aprirà con cielo nuvoloso dulla maggior parte delle regioni meridionali. Nubi che saranno accompagnate da fenomeni associati, con rovesci sparsi di carattere anche temporalesco su Molise, Basilicata, Puglia, Campania e alta Calabria. Le piogge saranno in attentuazione nel corso della serata, con possibilità di eventuali residui sulla Puglia centro-meridionale.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature minime, queste risultano in calo su Calabria, est Sardegna e rimanenti aree appenniniche. I valori sono invece in aumento su Piemonte occidentale, Lombardia e Sicilia meridionale. Le temperature massime, invece, segneranno un calo su Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia centro settentrionale, Campania e nord est della Sardegna. Le colonnine segneranno valori invece in aumento sul Nordovest, nord della Lombardia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Sicilia e coste meridionali di Sardegna e Calabria.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente deboli meridionali sul sud peninsulare, e deboli occidentali su Sardegna e Sicilia, in rotazione da nord su Sardegna e sud peninsulare. Altrove, invece, soffieranno deboli variabili in rotazione da nord.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno mossi il mare e il canale di Sardegna e Tirreno centro-meridionale. Saranno invece poco mossi o localmente mossi i restanti bacini italiani.