Meteo OGGI lunedì 5 settembre | Ritorna l’alta pressione, tempo soleggiato

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 5 settembre. Con l’allontanamento della perturbazione atlantica, il nostro Paese torna ad essere raggiunto dall’alta pressione. Ancora qualche pioggia al Nord, bel tempo sul resto dell’Italia.

Alta pressione in rinforzo sul nostro Paese. Il cielo si presenterà nuvoloso al Centro-Nord, con ancora qualche possibile pioggia su Piemonte. Previste anche isolate nebbie su Veneto occidentale. Sul resto del nostro Paese, il tempo risulterà principalmente soleggiato o poco nuvoloso. Addensamento di nubi maggiore, ma temporanea, lungo le aree costiere adriatiche.

Nord

La mattinata di oggi si aprirà con un cielo prevalentemente coperto o nuvoloso. Sono possibili alcuni ultimi fenomeni di piovaschi, con deboli precipitazioni che potrebbero colpire i rilievi del Piemonte. Previste anche locali foschie sulla pianura veneta. Il tempo risulterà relativamente stabile sul resto delle aree del Nord.

Centro e Sardegna

Per quanto riguarda le regioni del Centro, la giornata di oggi sarà caratterizzata d auna prevalenza di alta pressione, che garantierà dunque generali condizioni di bel tempo nella maggior parte delle regioni. Fin dalla mattina il cielo si presenterà in linea di massima sereno o localmente più nuvoloso sulle coste adriatiche. I locali annuvolamenti tenderanno ad allontanarsi nel corso della giornata. Non sono previsti fenomeni associati.

Sud e Sicilia

Per quanto riguarda le regioni del Sud, queste saranno protette dall’alta pressione sub-tropicale. La giornata sarà perciò caratterizzata da un tempo ampiamente soleggiato, oltre che da un clima tipicamente estivo. Previste temperature nella media del periodo nella gran parte delle regioni, mentre il Sicilia le temperature saranno leggermente più alte.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature minime, queste sono in calo su levante ligure, Emilia-Romagna, Pianura Padana, Sardegna occidentale, regioni centrali, Campania, Calabria ionica e regioni del Sud. Per ciò che riguarda i valori massimi, invece, questi risultano in diminuzione su Liguria, Alpi piemontesi, settori est di Sardegna e Sicilia, Salento e Calabria ionica. Massime in aumento su Lombardia centromeridionale, coste del Veneto e del Friuli, regioni centrali peninsulari, Campania, Puglia, Basilicata, nord Calabria.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno mediamente deboli settentrionali su Puglia, e deboli variabili sul resto del paese.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno mossi il mare il e canale di Sardegna, il Tirreno meridionale, lo Ionio e il basso Adriatico. Risulteranno invece poco mossi i restanti mari italiani, con possibiltià di moto ondoso in aumento durante la giornata sullo stretto di Sicilia.