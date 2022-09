Meteo OGGI martedì 6 settembre | Prevalentemente soleggiato da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, martedì 6 settembre. L’alta pressione si impone su tutto il nostro Paese. Per la giornata di oggi il cielo risulterà principalmente sereno da Nord a Sud.

Meteo OGGI martedì 6 settembre – meteoweek.com

L’alta pressione si impone sulla nostra penisola, garantendo per la giornata di oggi un tempo di generale soleggiamento da Nord a Sud. Da segnalare, comunque, la possibilità di addesamenti di nubi pomeridiani, con fenomeni di piovaschi o temporaleschi associati lungo i settori aplini. Previste sulle stesse zone anche grandinate. Il resto del Paese sarà invece caratterizzato da un clima ancora estivo, con temperature in linea con la media del periodo.

Nord

Per quanto riguarda la giornata di oggi, al Nord il cielo sarà scarsamente nuvoloso sull’arco alpino, con un tempo prevalentemente soleggiato su tutto il resto delle regioni. Possibilità di un aumento temporaneo della copertura nuvolosa nel corso delle ore pomeridiane, e possibili fenomeni di piovasco associati lungo le aree alpine e prealpine. In serata, invece, le nubi copriranno il cielo di Liguria, sud Piemonte e Valpadana. Non sono da escludersi alcuni locali deboli piogge o rovesci associati.

Centro e Sardegna

La giornata di oggi sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà prevalentemente sereno, tranne per alcuni modesti annuvolamenti previsti in formazione serale sulla Sicilia e sul Salento.

Sud e Sicilia

Per quanto riguarda le regioni del Sud, la giornata offrirà fin dal mattino un cielo soleggiato o al massimo poco nuvoloso. Diversa la situazione in Puglia, dove il tempo assumerà fin dalle prime ore del mattino qualche nota instabile, con fenomeni di rovescio, anche a carattere temporalesco e con grandinate. Prevista anche una maggiore nuvolosità sugli Appennini, dove però non sono previsti fenomeni associati. Aumentano le temperature al Sud, soprattutto in Sicilia.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature minime, queste sono in lieve aumento su Piemonte, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise. Le colonnine di mercurio, invece, segneranno valori massimi in calo su ovest Sardegna e Sicilia centro-occidentale, mentre valori in aumento su Emilia-Romagna centro orientale, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Sul resto del Paese non sono previste variazioni degne di nota.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente deboli settentrionali su Puglia meridionale, mentre soffieranno in prevalenza deboli variabili sul resto della nostra penisola.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno mossi sia il mare che il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale, lo stretto di Sicilia e il mar Ionio. Saranno invece poco mossi tutti i restanti bacini italiani.