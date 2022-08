Le seguiva in monopattino, poi le violentava: arrestato 21enne, avrebbe abusato di 4 donne in un mese. Le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciarlo grazie alla denuncia e alle testimonianze delle vittime.

Ancora un altro brutto caso di cronaca in quel di Milano. Già lo scorso mese la città si era macchiata di sangue, a causa di una violenta rissa per la quale un 24enne era rimasto ferito a causa di una coltellata alla schiena, mentre una coppia di fidanzati era stata barbaramente aggredita al parco – lei violentata, lui picchiato a sangue.

Come si apprende dalle fonti, nelle scorse ore è invece finito in manette un ragazzo di 21 anni, accusato di aver violentato quattro ragazze tra i 19 e i 33 anni. Come riportato dai quotidiani locali, il giovane è stato arrestato dalla Squadra Mobile del capoluogo lombardo, poiché si sarebbe reso carnefice di quattro abusi perpetrati nell’arco di poche settimane, nel periodo compreso tra maggio e giugno scorso. L’accusa è quella di violenza sessuale.

Le seguiva in monopattino, le violentava e scappava via: 4 vittime in un mese

Un modus operandi che era sempre lo stesso. Il 21enne individuava le sue possibili vittime, le seguiva in sella al suo monopattino elettrico, poi le fermava e le violentava. In poche settimane era riuscito a diventare il terrore delle donne a Milano, fino a che nella giornata di oggi gli uomini della Squadra Mobile lo hanno ammanettato con l’accusa di violenza sessuale. A finire coinvolte sono state quattro donne residenti in città, tutte di età compresa tra i 19 e i 33 anni.

Il giovane individuava le vittime in zone centrali della città, e le seguiva anche dopo che queste uscivano da locali o palestre. L’aggressione non lasciava scampo alle donne, che dopo essere state prese alla sprovvista (anche mentre parlavano al telefono) venivano barbaramente costrette a subire violenze sessuali. Dopo aver consumato l’abuso, il 21enne si dava poi alla fuga, sempre il sella al monopattino elettrico di cui disponeva. Come riportato dai quotidiani, il ragazzo è stato arrestato con, con l’ordinanza di domiciliari firmata dal gip Roberto Crepaldi su richiesta del pm Pasquale Addesso. Le autorità sono riuscite a risalire al carnefice dopo che le sue vittime hanno sporto immediata denuncia di quanto subito.

Le indagini sono state portate avanti dalla Squadra mobile di Milano, e sono state coordinate dal pm Addesso e dal dipartimento guidato dall’aggiunto Letizia Mannella. Sempre secondo quanto si apprende, sarebbe stato possibile risalire all’identità del 21enne da una serie di elementi: “l’acquisto di un monopattino simile a quello ripreso sul luogo o in zone prossime a quelle delle violenze”, il suo abbigliamento, la sua rassomiglianza con le descrizioni fornite dalle vittime e l’effettivo riconoscimento da parte delle stesse, e infine “il confronto delle celle agganciate dal suo cellulare con gli spostamenti dell’aggressore”, compresi i suoi “accessi alla metropolitana”.