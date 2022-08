Noemi, scambiata per la Bocchi, viene attaccata sul web | La risposta della cantante è epica

La cantante Noemi è stata scambiata sul web per la presunta fiamma di Francesco Totti e presa di mira da una signora “simpatizzante” per Ilary. La risposta della cantante dai capelli rossi, ha ricevuto il plauso della rete.

La vicende della separazione tra Totti e Ilary ha coinvolto l’Italia intera. Tutti si sono appassionati a quella che giorno dopo giorno somiglia sempre più ad una telenovela.

Nelle ultime puntate, gli amici di Noemi Bocchi sono scesi in campo per difenderla sostenendo che lei c’entrerebbe poco con la separazione della coppia.

In questo turbinio di informazioni c’è pure chi prende “lucciole per lanterne” per usare un detto popolare, e credendo di scrivere a Noemi Bocchi per esporle il suo pensiero, ha sccritto invece alla cantane Noemi, che con la Bocchi condivide solo il nome.

Noemi, scambiata per la Bocchi, viene attaccata sul web. La risposta della cantante

Una zelante signora, molto coinvolta emotivamente nella separazione tra Totti e Ilary, e parteggiando evidentemente per quest’ultima ha scritto sulla bacheca Instagram di Noemi: ” Signorina, mi dispiace ammettere che ha fatto bene i conti. Ha approfittato del periodo nero che il suo amante sta a passando, per mandare all’aria una famiglia. Non pensa che i figli di Totti passeranno dei periodi neri, portandoli a un crac del proprio carattere? Pu….”. Parole oggettivamente forti visto che la signora, come la maggior parte delle persone, non conoscono oggettivamente i fatti, indirizzate comunque alla Noemi sbagliata, visto che il profilo Instagram era quello della cantante.

La risposta della “cantante”

Noemi, insieme a centinaia di utenti divertiti dallo scambio di persona ha risposto in maniera molto ironica: “Casomai posso cantarle una canzone. Mi sa che ha sbagliato tag“.

La signora resasi conto dell’errore si è scusata e la cosa si è risolta solo con una grande risata e con il post che, comunque, ha fatto il giro del web.