Romina Power torna a Cellino da Al Bano Carrisi: cosa sta accadendo tra i due

Gli amanti dell’ex coppia, ma anche solo quelli del gossip, hanno drizzato le orecchie alla notizia che nei scorsi giorni Romina Power ha raggiunto la tenuta di Al Bano a Cellino. Cosa sta succedendo tra i due?

Perché giorni fa Romina Power si sia recata nella tenuta dell’ex marito Al Bano, un paradiso in Terra dove i due hanno vissuto per tantissimi anni insieme ai figli?

I più maliziosi hanno pensato ad un ritorno di fiamma. Gli altri non si sono meravigliati troppo e hanno considerato il viaggio di Romina come una semplice visita a un amico.

Ma la verità non è la prima né la seconda, il motivo è ben altro ed è stato presto svelato proprio da Romina Power tramite i suoi social.

Romina Power torna a Cellino da Al Bano. Il motivo è da non credere

Chi segue Romina Power sui social, sa che la figlia dell’attore Tyrone Power è appassionata allo Yoga, e questa disciplina per essere praticata ha bisogno di spazi ampi possibilmente all’aperto, soprattutto se si organizza un raduno. E proprio di questo si trattava, o meglio un ritiro, che ha spinto Romina a tornare in Puglia. L’evento è stato organizzato da D’Vine Yoga, una scuola di Yoga molto famosa. Ad accompagnare Romina è stato suo figlio Yari, secondogenito e fratello della compianta Ylenia, di Cristèl e di Romina Jr. Jolanda. A chiarirlo proprio Romina con un post su Instagram.

Romina spiega il mistero

Su Instagram Romina Power ha postato una foto in cui, su un prato verde e con degli ulivi alle spalle, quindi proprio nell’ampia tenuta di Cellino di Al Bano, appare insieme ad altre persone, e si tratta senza ombra di dubbio di un bel raduno di Yoga.

Nella foto, tutti formano con le mani un cuore, e accanto si legge: “Yoga is all you need“. Più chiaro di così.