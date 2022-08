Amici 21, Cosmary e Nunzio mano nella mano: lo scatto dei due non mente [FOTO]

Sono settimane che gli ex allievi della scuola di Amici Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano sono finiti al centro del gossip. Secondo molti rumors circolanti, infatti, i due ballerini avrebbero intrapreso una relazione. Sarà vero? Ecco quali sono le ultime indiscrezioni a riguardo.

La scuola di Amici di Maria De Filippi non è solo un luogo in cui si studia per realizzare i propri sogni, ma è anche una grande esperienza di vita, e un’occasione per conoscere altre persone e instaurare legami più unici che rari.

Tutti gli allievi, infatti, sono pressoché coetanei, e condividono lo stesso sogno nel cassetto: far sì che la propria passione diventi anche un vero lavoro. Le emozioni; le gioie e i dolori condivisi insieme rendono speciali i rapporti tra i giovani artisti tra cui, talvolta, può anche scoccare la scintilla dell’amore, così come è accaduto durante la ventunesima edizione del talent.

Nel corso di Amici 21, infatti, una delle coppie formatesi e che tutti ricorderete è stata quella tra la ballerina Cosmary Fasanelli e il cantante Alex. Nonostante l’eliminazione di Cosmary, i due ragazzi hanno continuato a restare uniti, ma poco dopo la fine del programma, la loro relazione è giunta al termine. Quando si chiude una porta, tuttavia, c’è sempre un portone pronto ad aprirsi, e stando a quanto emerge dalle ultime indiscrezioni, sembra che attualmente la Fasanelli possa essere sentimentalmente legata a Nunzio Stancampiano, anch’esso ex allievo della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi nella categoria ballo. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Nunzio e Cosmary avvistati insieme

Come precedentemente accennano, sono settimane oramai che si rincorrono le voci inerenti a una possibile relazione tra i ballerini Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano, entrambi ex allievi di Amici 21. Ebbene, a rendere ancora più veritiera tale indiscrezione ci ha pensato l’esperta di gossip Deianira Marzano la quale, nelle ultime ore, ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune immagini derivanti da una fonte anonima del Web. Nella Ig story della Marzano si vedono i due giovani artisti, mano nella mano, entrare in un bar. Al momento, né Cosmary né Nunzio hanno rilasciato dichiarazioni a riguardo. Per scoprire se e quando decideranno di uscire pubblicamente allo scoperto, e se davvero di amore si tratta, non ci resta che aspettare.

Carriere promettenti

Amici di Maria De Filippi rappresenta un vero e proprio trampolino di lancio, motivo per il quale riuscire a partecipare a tale programma rientra nei sogni di tutti gli aspiranti artisti del mondo dello spettacolo.

Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano, infatti, dopo la loro esperienza nel talent, hanno preso parte alla kermesse musicale estiva Battiti live, ovviamente, in qualità di ballerini.