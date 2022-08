“William ha chiamato direttamente Harry…”: ecco le nuove rivelazioni sulla lite tra i due fratelli reali

Il principe William e il principe Harry sono sempre stati legati da un bellissimo rapporto, fin da quando erano solo due bambini. Con l’avvento della “Megxit”, però, qualcosa tra i due si è rotto, compromettendo in modo drastico il loro legame. Ecco, a tal proposito, quanto emerso da un documentario francese.

Sono anni, oramai, che le faccende inerenti alla famiglia reale inglese e ai membri a essa appartenenti interessano sempre più l’opinione pubblica. L’arrivo di Meghan Markle; il suo matrimonio con Harry; il trasferimento e tutto ciò che ne è conseguito, infatti, ha fatto sì che sempre più persone si interessassero all’accaduto.

Da tali situazioni, inoltre, sono derivate anche numerose tensioni che, nel tempo, hanno condotto il rapporto tra i due fratelli, William e Harry, a subire grandi variazioni, fino ad arrivare a oggi, periodo in cui sembra si sia creata tra i due una spaccatura quasi irrimediabile.

Di questo e tanto altro si occuperà William e Harry: les frères ennemis, un nuovo documentario francese in onda questa sera, lunedì 29 agosto, su BFMTV. Ecco, a tal proposito, nuovi retroscena sulla delicata situazione che vede protagonisti il duca di Cambridge, nonché futuro erede al trono, e il duca di Sussex.

L’inizio della fine

Questa sera alle 20.45, su BFMTV andrà in onda un documentario sul difficile rapporto che hanno, ad oggi, i fratelli William e Harry, figli del principe Carlo d’Inghilterra e di Lady Diana Spencer. Tale programma, nel titolo, fa riferimento a “les frères ennemis”, ovvero, “i fratelli nemici”, così definiti a causa delle ultime faccende che li hanno visti coinvolti. Il documentario ripercorrerà quanto accaduto dopo l’arrivo di Meghan Markle nella famiglia reale, e del presunto comportamento della duchessa che sembra abbia portato all’esasperazione e alle conseguenti dimissioni di alcuni membri del personale di Kensington Palace. Nel post pubblicato su Twitter dall’account ufficiale del canale francese è possibile visualizzare un breve estratto del documentario che andrà in onda questa sera, durante il quale il reporter Pierrick Geais ha affermato quanto segue: “William, che già non amava troppo la cognata, ha chiamato direttamente Harry. Lui però ha riagganciato il telefono, perché non voleva saperne niente. Quindi William è salito a bordo di una macchina, direzione Kensington Palace, per confrontarsi con il principe Harry”.

“I sopravvissuti”

Nel documentario francese precedentemente citato, inoltre, è stato rivelato anche un altro dettaglio. Sembra che alcuni membri dell’entourage di Meghan, dopo aver presentato le loro dimissioni, abbiano creato un gruppo WhatsApp denominato “I sopravvissuti dei Sussex”.

Riusciranno mai William e Harry ad appianare le loro divergenze? Al momento, a tale riguardo, non è previsto alcun tipo di incontro tra i due, nonostante il viaggio che Harry e Meghan hanno in programma in Inghilterra durante i primi giorni del mese di settembre.