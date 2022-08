Vivo in affitto, posso ospitare altre persone? Ecco cosa dice la legge

È possibile avere ospiti se si è inquilini in una casa in affitto? E se sì, per quanto tempo può durare l’ospitalità?

Ecco cosa prevede la legge italiana sui diritti e i doveri del locatario nei confronti del locatore (e viceversa).

Proprietari o affittuari se lo saranno chiesti sicuramente: chi vive in affitto può avere ospiti? E ci sono limiti di tempo massimo da rispettare?

In primo luogo, non si può ma vietare a un inquilino di avere ospiti, neanche nel contratto. Nel caso un contratto dovesse vietare al locatario di avere ospiti, questa clausola è da ritenersi non valida, e dunque nulla.

Niente limiti all’ospitalità

Non si può in alcun modo vietare a un inquilino di avere ospiti in una casa in affitto. Lo impone il principio di solidarietà sociale contenuto nell’articolo 2 della Costituzione. Dunque sarebbe quindi incostituzionale vietare di ospitare una o più persone nella casa affittata.

Nel caso in cui il locatore avesse inserito all’interno del contratto una clausola che vieta di ospitare persone occorre anzitutto leggere con attenzione il contratto di locazione. In presenza di clausole simili, come ha previsto la Cassazione andranno trattate come nulle. Questo perché l’articolo 2 della Costituzione è superiore a quanto previsto da qualsiasi contratto di affitto.

Non soltanto il locatore non può impedire di avere ospiti, ma nemmeno può mettere dei limiti nei loro confronti. L’inquilino non è nemmeno obbligato a chiedere il permesso al proprietario per invitare qualcuno a casa, anche per lunghi periodi. E neanche deve avvisare della presenza di terze persone in casa, purché sia a titolo gratuito.

Naturalmente restano i doveri consigliati dalla buona educazione: è buona norma avvisare gli altri inquilini della presenza dei propri ospiti, soprattutto in caso di lunga permanenza, dove andrebbe tenuto in considerazione anche il parere degli altri degli altri abitanti della casa. Ma si tratta, ad ogni modo, solo di una prassi di “buon vicinato”. Dal punto di vista legale nessuno può impedire a qualcuno di ospitare altre persone.

Quanto a lungo si può ospitare qualcuno in una casa in affitto

La Cassazione si è espressa anche su questo: e ha ritenuto che, in ossequio al principio di solidarietà sociale contenuto nell’articolo 2 della Costituzione, non si possono mettere limiti di tempo, o al numero degli ospiti. In sostanza, ciò vuol dire un inquilino ha il diritto di ospitare tutte le persone che vuole, per tutto il tempo che vuole. E questo senza che il locatore possa impedirgli di farlo.

Va tenuto in conto però che