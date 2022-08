Amici, Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta: è nato il piccolo Romeo Maria | L’annuncio della coppia

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, ballerini di Amici, hanno annunciato la nascita del loro primo figlio: la grande emozione della coppia.

Una delle coppie più amate del piccolo schermo nostrano, da anni protagonisti del talent show più famoso del piccolo schermo, il programma cult di casa Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi, Amici.

Stiamo parlando di Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli. Fu il ballerino, nel corso di una puntata della scorsa edizione, parlando con Maria De Filippi, ad annunciare che sarebbe venuto al mondo presto il loro primogenito. Pochi giorni fa, la ballerina aveva scritto: “Non serve aggiungere altro, tra poco arriva il regalo più bello”.

Il grande annuncio

In un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, Giulia Pauselli ha annunciato la nascita del piccolo Romeo Maria. Si legge: “D’ora in avanti tu chiamami ‘Amore’, ed io sarò per te non più Romeo, perché m’avrai così ribattezzato. ( Romeo e Giulietta di William Shakespeare). Oggi 30/08/22 ore 08:18 è nato Romeo Maria Sacchetta, una nuova Mamma e un nuovo Papà. L’emozione è indescrivibile”. Tantissimi i like e le reactions al post, come tantissimi sono gli auguri dei colleghi vip della coppia, come Elisabetta Gregoraci, Paolo Ciavarro, Martina Miliddi, Emma Marrone e tanti altri.