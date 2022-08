Hyunday Ioniq 6 verso il sold out: in 24H quasi 40.000 ordini, è già la più amata in Italia?

Chi ben comincia è a metà dell’opera. Hyundai ha di che sorridere. La multinazionale coreana Hyundai attiva nelle costruzioni automobilistiche ha lanciato il suo nuovo capolavoro. Non si può spiegare altrimenti la sua Ioniq 6, che in appena un giorno ha stabilito il nuovo record di preordini, in patria.

Essere sopraffatti dagli ordini è un problema che chiunque vorrebbe avere: da un lato, mostra che c’è una grande richiesta per il nuovo modello. Inoltre, a chi non piacerebbe stabilire nuovi record di vendite? Tuttavia, la società asiatica potrebbe dover affrontare un vero problema quando il suo prossimo veicolo elettrico sarà disponibile in altri mercati, come gli Stati Uniti e l’Europa.

I numeri, attualmente, fanno pendere per la prima ipotesi. La Hyunday Ioniq 6 ha già spaccato, viaggia spedita verso il sold out, dal momento che in appena ventiquattro ore ha ricevuto 37.446 preordini per la prossimo Ioniq 6, battendo il precedente record di 23.760 per Hyundai Ioniq 5 nel febbraio 2021. Tale padre, insomma, tale figlio.

Tutti pazzi per la Hyunday Ioniq 6

Cosa rende Ioniq 6 così attraente? La risposta potrebbe essere inserita in un contesto generale, che fa rima con globale: sono milioni i clienti che vanno verso il segmento di mercato dell’EV. E la Hyundai non aspetta altro.

Lo Ioniq 6 ottiene fino a 614 km (381,5 miglia WLTP per la versione con batteria da 77,4 kWh) di autonomia. Combina questo con un tempo di ricarica ultrarapido di 18 minuti (dal 10% all’80% del livello della batteria), ed è facile vedere come Hyundai abbia un nuovo record di preordini.

Per quanto riguarda il reparto estetica, non è più una priorità assoluta. Bello o brutto che sia, l’elettrico è il futuro. O meglio ancora, il presente. Vale anche la pena menzionare il tempo da 0-100 km/h (0-62 mph) di 5,1 secondi e la velocità massima di 185 km/h (115 mph), una performance ottima ma non eccellente. Eppure tutti pazzi per la nuova Hyunday Ioniq 6.

Lo Ioniq 6 costerà tra 52 milioni di won (39.000 dollari) e 61,4 milioni di won (45.000), in base alla scelta della batteria e ad altre opzioni. Una cifra non proprio economica pensando al prezzo in Italia. Che dovrebbe aggirarsi intorno ai 40mila euro.

La nuova vettura dovrebbe essere rilasciata per il mercato coreano a partire da settembre. Tuttavia, per la produzione per il mercato statunitense l’ipotesi più accreditata è quella di inizio anno, gennaio 2023, con le prime consegne attese per il primo semestre. Sempre se tutto andrà secondo i piani e, soprattutto, se Hyundai riuscirà a gestire la crisi dei semiconduttori, uno dei regali non voluti della pandemia da Coronavirus.

FONTE