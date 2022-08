BeReal è il nuovo Social che sta facendo impazzire milioni di utenti: forse la fine di Instagram, Facebook e co.?

È da un po’ di tempo che si sente parlare di BeReal, ovvero un social network che sta prendendo piede ultimamente e che propone una serie di contenuti diversi rispetto a quelli a cui siamo abituati generalmente. Ma se è così tanto conosciuto, forse significa che il suo livello di fama potrebbe arrivare a quello di TikTok o Instagram per esempio, ma è così?

BeReal si è sempre presentato come un social network alternativo ad Instagram e a qualunque altra applicazione conosciuta. Questo perché, come abbiamo potuto costatare, ci ha illustrato delle proposte interessanti e che hanno a che fare principalmente con i giovani. Seppur non fossero fin troppo pretenziose, comunque sia sono riuscite a farsi valere, come quella dei post che si possono pubblicare soltanto con un tempo limite preciso.

Ma quando è nata, e come funziona? Tutto ha inizio nel 2020, precisamente quando due ragazzi francesi, Alexis Barreyat e Kévin Perau, avevano deciso di creare un nuovo social network interessante. Dopo avere avuto un discreto successo in Francia è esplosa questa estate negli Stati Uniti, soprattutto nei campus universitari. Ad averlo colpito, però, pare che siano state le sue funzionalità.

Per usarla è sufficiente seguire una procedura facile da ricordare: una volta al giorno, a un’ora diversa, gli utenti ricevono un’unica notifica che chiede loro di scattare due foto. La prima viene fatto con l’obiettivo anteriore del cellulare, ossia quello per i selfie, mentre l’altra attraverso con la fotocamera posteriore. Si hanno due minuti per scattare queste foto e decidere se pubblicarle o meno sul proprio profilo.

Il potenziale di BeReal

Le persone che vogliono scattare le proprie foto del giorno a un orario differenti possono farlo, tuttavia l’applicazione segnala chi ha pubblicato le foto al di fuori dei due minuti di tempo stabiliti. Ma questo cosa comporta? Ci indica semplicemente di essere onesti con noi stessi e con gli altri, d’altronde lo slogan della piattaforma è “BeReal is life, real life, and this life is without filters”.

Ma che tipo di contenuti possiamo vedere su BeReal? Forse niente di diverso da TikTok o Instagram, infatti i nuovi content creator mostrano il proprio denaro deliberatamente e in tutte le piattaforme. Vogliono far vedere il proprio status, l’abbigliamento, le conoscenze importanti di cui dispongono e quello che potrebbe rientrare in una vita attiva e senza fallimenti, o almeno apparentemente.

Tuttavia, molti potrebbero pensare che sia una prerogativa stabile di ogni tipo di contenuto quanto detto fino ad ora, ma in realtà non è così. Ogni social network propone diversi tipi di video e foto che si adattano agli interessi delle persone, dunque è normale che se ci interesseranno un certo genere di scatti, probabilmente l’algoritmo ci indizzerà meglio verso quel genere di foto, proprio come succede già su TikTok.

Ciò vale a dire che nonostante BeReal metta a disposizione un nuovo modo di vedere le cose, per così dire, non abbia ancora offerto una tipologia di contenuti differente dalla solita. Certo, non dipende dagli sviluppatori quello che viene pubblicato, ma è anche vero che se sono riusciti ad introdurre una funzione particolare come quella del tempo limite, sicuramente non troveranno difficoltà a migliorare ulteriormente l’app con altre idee interessanti.