Annunciato il primo visore dedicato al Metaverso, presto uscirà sul mercato e sembra incredibile

Mark Zuckerberg fa un passo avanti verso il Metaverso, un chiodo fisso che potrebbe rappresentare il rilancio di Meta. Il numero uno del colosso californiano ha confermato la finestra di lancio dell’atteso visore Meta Quest Pro VR.

Sebbene il CEO di Meta non abbia ancora rivelato una data di uscita precisa, ha indicato il mese della sua uscita. Secondo Mark Zuckerberg, l’auricolare debutterà ad ottobre, che dovrebbe coincidere con il prossimo evento Connect annuale di Meta.

Al momento, né Meta né Zuckerberg hanno confermato quando si verificherà l’evento Connect di quest’anno. Prendendo spunto per il precedente del 2021, l’evento c’era stato il 28 ottobre, quindi è un’opinione comune che potrebbe essere bissata questa finestra temporale.

Project Cambria, nuove e importanti funzionalità

Parlando con Joe Rogan, Mark Zuckerberg ha confermato che il primo vero visore di Meta presenterà il tracciamento degli occhi e del viso, a differenza del Quest 2: “Per il prossimo dispositivo che uscirà a ottobre, ci sono alcune grandi funzionalità“.

Il numero uno di Meta continua così: “Ci sarà la possibilità di avere ora un contatto visivo nella realtà virtuale, fai in modo che il tuo viso venga tracciato in modo che il modo in cui il tuo avatar non è solo come questa cosa immobile, ma se sorridi o se aggrotti le sopracciglia o se fai il broncio, o qualunque sia la tua espressione – continua l’inventore di Facebook – per averlo effettivamente, in tempo reale, tradotto nel tuo avatar”.

Zuckerberg vede il nuovo visore VR, successore del popolare Oculus 2, si concentrerà sulla “presenza sociale” degli utenti, con funzionalità di eye-tracking e face-tracking, ossia di monitoraggio e riproduzione precisa dello sguardo e dei movimenti facciali di chi lo indossa. Il dispositivo è progettato per catturare le espressioni facciali degli utenti e replicarle sui loro avatar in tempo reale per migliorare la comunicazione non verbale. Se gli occhiali di realtà aumentata di Meta sono ancora lontani dal definitivo sviluppo, i progetti nell’ambito della realtà virtuale sono andati avanti in maniera più spedita.

In breve, tutto questo corrisponde alle specifiche trapelate di Project Cambria. Dovrebbe essere commercializzato come Meta Quest Pro, si dice che il visore VR sia dotato di obiettivi pancake personalizzati con pannelli mini-LED che funzionano a 2.160 x 2.160 pixel per occhio.

Comprensibilmente, il dispositivo conterrà un potente chipset, con il Qualcomm XR2+ Gen 1 supportato da 12 GB di RAM LPDDR5, 256 GB di spazio di archiviazione e una batteria da 5.000 mAh. Il prezzo potrebbe comunque superare i 1.000 dollari USA.

FONTE