Gasperini rivela il futuro di Muriel: a breve l’annuncio ufficiale, è protesta

Ultimi giorni di mercato frenetici per l’Atalanta di Gasperini: il focus è su Muriel, ma non solo. I tifosi sono pronti alla protesta.

I nerazzurri hanno avuto un buon avvio di campionato, ma ora l’attenzione è rivolta agli ultimi giorni di calciomercato. L’allenatore chiarisce la situazione attuale.

L’Atalanta ha iniziato bene il campionato raccogliendo 7 punti in tre partite. Le due vittorie in trasferta contro Sampdoria e Verona sono state intervallate dal pareggio interno col Milan: il prossimo impegno sarà contro il Torino.

Come noto, l’attenzione è rivolta anche al calciomercato. Non è stata una sessione semplice per la Dea, che ha dovuto far fronte a cambiamenti societari ed imprevisti come la squalifica di Palomino e l’infortunio di Djimsiti. La dirigenza ha regalato dei rinforzi importanti a Gasperini come Ederson, Lookman, Soppy ed infine Hojlund; l’obiettivo primario, però, è sfumato. L’allenatore aveva infatti indicato Pinamonti come primo nome sulla lista, ma la trattativa con l’Inter non si è mai chiusa per una piccola distanza: il Sassuolo ha così colto l’occasione chiudendo il colpo.

Ora il Gasp si aspetta un ultimo sforzo: le sue dichiarazioni dopo il match col Verona sono chiare.

Atalanta, Gasperini non ha dubbi: ecco cosa si aspetta dal mercato

Come anticipato, è stata una sessione di mercato abbastanza movimentata per l’Atalanta. Gasperini ha chiesto a gran voce un attaccante che la società è riuscita ad ingaggiare solo pochi giorni fa: sarà Hojlund a completare il reparto offensivo.

Dopo l’infortunio di Djimsiti, però, l’allenatore vorrebbe anche un nuovo difensore, anche se per ora ha dato fiducia ad Okoli e potrebbe adattare Scalvini e De Roon.

Il Gasp ha espresso un certo malumore dopo la sfida con l’Hellas facendo intendere che la società potrebbe non accontentarlo: “Io so di cosa ha bisogno questa squadra, ma non so se sarà possibile. Non so se si potrà fare tutto”.

Quando ormai mancano poche ore alla fine del mercato, l’allenatore ha anche fatto il punto della situazione su due top player: Muriel e Malinovskyi.

Entrambi sono in bilico: in particolare, l’ucraino è stato molto vicino all’addio. Su di lui c’era un forte interesse del Marsiglia (trattativa sfumata molto velocemente) e del Nottingham, che però ha scelto di virare su Gibbs-White. Anche il Tottenham ha sondato il terreno, ma gli inglesi avrebbero voluto chiudere l’operazione in prestito e non a titolo definitivo: fumata nera anche in questo caso.

Gasperini ha spiegato la situazione riguardante Muriel e Malinovskyi: “Restano? Lo vedremo all’ultimo giorno di mercato”. Totale incertezza, dunque, per entrambi: la sensazione è che rimarranno a Bergamo, ma potrebbero esserci sorprese dell’ultimo minuto. I tifosi, intanto, sono pronti alla protesta: loro, infatti, sperano nella permanenza dei due giocatori.