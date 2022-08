Cavani tiene banco, niente Valencia: spunta una pretendente dell’ultimo minuto

Edinson Cavani continua a tener banco, per lui niente Valencia: spunta una nuova pretendente dell’ultimo minuto, ecco di chi si tratta.

Quello del Matador resta un nome estremamente chiacchierato in questo finale di calciomercato, per lui si allontana il Valencia e spunta uno nuova pretendente dell’ultimo minuto: ecco di chi si tratta.

In un’estate di calciomercato fatta di occasione ed offerte, a giocare un ruolo chiave per molte squadre in Europa sono stati i parametri zero. Da sempre il mercato degli svincolati attrae l’interesse di tutti i club del mondo ma quest’anno, come raramente successo prima, la lente d’ingradimento è stata ancora maggiore a causa di alcuni nomi stellari presenti nella lista.

Dybala, Pogba, Suarez e Di Maria sono solo alcuni dei nomi top rimasti senza squadra a partire dal primo di luglio e che in tempi più o meno dilatati sono riusciti a riaccasarsi per delle nuove avventure. Chi ancora non è riuscito ad ripartire per la nuova stagione è Edinson Cavani. L’ex Napoli ha concluso nella scorsa annata un altalenante biennio con la maglia del Manchester United dove, a causa di vari infortuni, non ha avuto la giusta continuità ed ora è alla ricerca di una nuova grande avventura. Per lui sembrava già pronta la maglia del Valencia di Gattuso ma nelle ultime ore si è delineata un’incredibile nuova possibilità.

Il Valencia si allontana ma il futuro di Cavani potrebbe comunque essere in Spagna

Nonostante l’età che avanza, Edinson Cavani resta un attaccante che tantissime squadre vorrebbero molto volentieri tra le proprie fila. Le ultime due brutte stagioni con la maglia del Manchester United non hanno di certo cancellato le grandi gesta compiute con le maglie di Palermo, Napoli e PSG e non a caso tantissime squadre anche in Europa stanno facendo un tentativo per provare ad acquistarlo.

Ad essere stato più vicino di tutti il centravanti uruguaiano è stato il Valencia: il club di Gattuso sembrava ormai prossimo all’acquisto ma nelle ultime ore si è aperta una nuova sorprendente ipotesi, quella della Real Sociedad.

I biancoazzurri hanno di recente ceduto Alexander Isak al Newcastle per la cifra record di 70 milioni di euro ed ora cercano un sostituto nel ruolo di centravanti. Cavani potrebbe quindi diventare il primo nome della lista già nelle prossime ore.

Il Valencia rimane ancora in vantaggio nella corsa all’ex United che potrebbe però gradire maggiormente la destinazione Real Sociedad vista la presenza in Europa dei baschi che gli darebbe una maggiore visibilità nell’anno del Mondiale, la trattativa è ancora tutta da scrivere ma nel breve si avrà la soluzione definitiva.