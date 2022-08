Allegri abbraccia Mourinho e spunta un retroscena clamoroso: le sue parole lasciano a bocca aperta

Massimiliano Allegri e José Mourinho sono usciti dall’Allianz Stadium con un punto a testa, ma dietro gli abbracci mostrati alle telecamere è spuntato un retroscena clamoroso che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Nonostante si sia fatta preferire almeno nella prima ora di gioco, la Juventus non è riuscita a difendere il vantaggio iniziale subendo il pareggio della Roma nella seconda frazione.

Oltre ad essere una sfida d’alta classifica, quella tra Juventus e Roma ha rappresentato anche un duello tra i due allenatori più vincenti attualmente in Serie A: Massimiliano Allegri e José Mourinho. Messi insieme fanno 47 trofei, un numero impressionante che lasciava presagire a una partita di grande livello. Purtroppo invece non è stato così: l’1-1 finale è figlio di due situazioni estemporanee in mezzo a novanta minuti che hanno regalato poche giocate e occasioni da rete.

Alla fine a uscirne con il bicchiere mezzo pieno è senza dubbio la Roma, che soprattutto nel primo tempo è apparsa confusa e senza idee. Tra le note più liete di questa sfida c’è il meraviglioso gol di Dusan Vlahovic su punizione che ha portato in vantaggio la Juventus dopo appena due minuti. Nonostante diverse occasioni per raddoppiare, i bianconeri non sono però riusciti ad “ammazzare” la partita tenendo in vita la squadra di Mourinho.

Al rientro dagli spogliatoi i giallorossi, complice anche gli ingressi di Zalewski ed El Sharaawy, hanno invece reagito mentalmente senza creare comunque grandi grattacapi dalle parti di Szczęsny. Tutto questo però fino al 69′ quando, sugli sviluppi di corner, il grande ex Dybala rimette al centro per Abraham che deve solo spingere la palla in rete. Nel finale è addirittura la Roma a sfiorare la vittoria, ma le due squadre tornano a casa con un punto a testa.

Il pareggio salva lo Special One: ecco l’ammissione ad Allegri a fine partita

Quella tra Allegri e Mourinho è stata una sfida nella sfida che nel passato ha regalato anche diverse incomprensioni e ruggini. All’Allianz Stadium invece i due hanno mostrato una certa complicità tra risate, bisbigli e abbracci prima e dopo la partita. L’allenatore bianconero ai microfoni di DAZN si è voluto complimentare con il suo avversario: “José è un allenatore bravo ed esperto, che sa sempre tenere la squadra all’interno della partita”.

Alla domanda su quello che si sono detti i due al triplice fischio dell’arbitro, Allegri ha svelato: “Cosa mi ha detto alla fine? Mourinho è sempre simpatico e brillante, all’inizio mi ha detto ‘Siamo ancora giovani, ne abbiamo per allenare’, poi alla fine mi ha detto che sono stati fortunati…”.

Juve e Roma alla fine tornano a casa con un punto a testa, ma con la consapevolezza per entrambe che bisognerà migliorare molto per competere per le zone altissime della classifica.