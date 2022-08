Mourinho spiazza tutti con una dichiarazione inaspettata: lo Special One furioso contro di loro

La Roma di Mourinho ha portato a casa un buon pareggio contro la Juventus. L’allenatore portoghese, però, non è soddisfatto.

I giallorossi sono riusciti a rimontare l’iniziale svantaggio contro i bianconeri allo Stadium. Mou, però, ha avuto qualcosa da ridire al termine del match.

Prima lo spavento, poi il sollievo: la Roma passa in svantaggio immediatamente contro la Juve, ma riesce a risollevarsi nel secondo tempo grazie al pareggio firmato Abraham. I riflettori erano puntati principalmente su Dybala, atteso in modo particolare al ritorno a Torino: l’argentino non è andato a segno, ma ha regalato un assist spettacolare al centravanti inglese. Occhi anche su José Mourinho che, come prevedibile, ha ricevuto un’accoglienza infuocata dal tifo juventino a causa dei dissapori del passato.

Lo Special One è stato protagonista del post partita con alcune dichiarazioni particolari: l’allenatore si è lasciato andare ad uno sfogo sorprendente.

Roma, Mourinho ne ha per tutti: dure dichiarazioni dopo la partita

La Roma ha guadagnato un buon punto importante, ma la prestazione è stata a due volti. Il primo tempo, infatti, non è stato all’altezza delle aspettative, mentre nel secondo si è visto un buono spirito. Lo stesso Mourinho ha dichiarato che la squadra è stata molto fortunata a chiudere la prima metà di gara con un solo gol di passivo.

Il pareggio ha permesso ai giallorossi di rimanere imbattuti in questo avvio di campionato, ma l’allenatore portoghese non ha gradito diversi aspetti della prestazione della squadra. Al termine del match ha rilasciato dichiarazioni molto taglienti, commentando anche le performance dei singoli.

Lo Special One non si è risparmiato nemmeno con l’autore del gol del pareggio: “Ho già visto Abraham nell’intervista, ha parlato tanto e sembra che abbia fatto una grande partita, ma è stato orribile”. Complimenti invece per Dybala e Cristante, elogiati per aver lavorato bene insieme collegando centrocampo e attacco.

Inoltre, ha rivelato cos’è successo nello spogliatoio alla fine del primo tempo: “Alla squadra all’intervallo ho detto che avevo vergogna di loro, non parliamo di tattica perché non era questione di numeri… Pregavo per finire il primo tempo sotto solo 1-0, nel primo tempo la partita poteva essere chiusa. Non posso dire che il risultato è meritato perché darei alla mia squadra un valore che non abbiamo avuto”.

Lo sfogo di Mourinho, però, ha avuto evidentemente effetto, visto che la squadra ha reagito nella seconda metà di gara riuscendo a pareggiare la partita.