La Regina Elisabetta cambia il suo testamento, ecco chi è stato escluso dalla grande patrimonio | Da non credere

Con settant’anni di regno alle spalle e 96 di età, la regina Elisabetta sta affrontando una serie di problemi di salute che la vedono costretta al riposo assoluto. Tuttavia, sembra che la longeva sovrana, di recente, abbia modificato il suo testamento, e abbia da esso escluso alcuni membri della famiglia reale.

Dopo la sua incoronazione, avvenuta il 2 giugno 1953, Elisabetta II ha regnato la Gran Bretagna con grande impegno, passione e responsabilità, sempre circondata dalla presenza della sua famiglia. Il principe Carlo, suo primogenito, è sempre restato accanto alla regina, e insieme a lui anche i suoi due figli, William e Harry, nati dal matrimonio con Lady Diana.

Negli anni, i due nipoti della sovrana sono cresciuti, sono diventati uomini, e hanno formato le proprie rispettive famiglie. William, il primogenito di Carlo e Diana e futuro erede al trono, ha sposato Kate Middleton e, insieme, hanno avuto tre splendidi bambini. Harry, invece, ha sposato l’ex attrice statunitense Meghan Markle, e sono anch’essi diventati genitori. Mentre William e Kate sono rimasti a Londra ad adempiere ai loro doveri reali, accanto alla regina e al resto della famiglia reale, Harry e Meghan hanno deciso di distaccarsi da essa, rinunciare alla loro vita a Kensington Palace e trasferirsi in California.

Di recente, sembra che la regina abbia nuovamente messo mano al suo testamento e, alla luce dei nuovi eventi, abbia deciso di apportare a esso dei cambiamenti. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

I grandi esclusi dal testamento della regina

Ebbene sì: stando a quanto si evince da Star e International Business Times, i grandi esclusi dal testamento della regina Elisabetta II sarebbero proprio loro, Harry e Meghan Markle, insieme ai loro due bambini, Archie e la piccola Lilibet Diana. Poco dopo l’arrivo di Meghan, i rapporti con il resto della famiglia reale hanno iniziato a incrinarsi, per poi spezzarsi quasi definitivamente in seguito al matrimonio. I duchi di Sussex, dunque, dopo la nascita del loro primogenito, hanno deciso di trasferirsi negli Stati Uniti e condurre lì la loro vita. Da allora, Harry e Meghan sono tornati in Gran Bretagna solo quando strettamente necessario. Tutto questo, ovviamente, ha creato una grande spaccatura all’interno della famiglia, come mai prima d’ora, motivo per il quale il secondogenito di Carlo e Lady Diana, insieme a tutta la sua famiglia, sarebbero stati esclusi dall’eredità della regina.

La prediletta

Le due riviste precedentemente citate, inoltre, hanno rivelato l’identità delle persone alle quali la regina avrebbe deciso di donare tutti i suoi preziosi gioielli, in segno di apprezzamento, stima e affetto.

Le “prescelte”, in questo caso, sarebbero Kate Middleton, moglie del principe William, e la sua unica figlia femmina, Charlotte, venuta al mondo nel 2015.