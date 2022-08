Can Yaman, l’attore turco è ancora single? Ci sono novità nella sua vita sentimentale

Il mondo dello spettacolo, si sa, è popolato da uomini e donne dalla bellezza unica, in grado di farci innamorare anche solo guardandoli in televisione. Uno di essi, senza dubbio, è l’attore turco Can Yaman, spesso al centro della cronaca rosa del nostro Bel Paese.

Can Yaman è nato a Istanbul l’8 novembre 1989, ed è un attore e un modello turco che, ad oggi, vive e lavora in Italia. Nonostante fosse molto portato per la studio, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza Can ha deciso di dedicarsi alla sua passione più grande: la recitazione.

Il suo primo ruolo importante Yaman lo ha ottenuto nel 2017, anno in cui ha preso parte a Bitter sweet – Ingredienti d’amore, interpretando il personaggio dell’uomo d’affari Ferit Aslan. La vera e propria popolarità, però, è arrivata grazie alla serie tv DayDreamer – Le ali del sogno, nella quale ha vestito i panni del fotografo Can Divit. Tale fiction, nel 2020, è stata trasmessa anche in Italia, su Canale 5. Da allora, l’attore è diventato una vera e propria star, grazie non solo alla sua bellezza, ma anche al suo talento e alla sua propensione per aiutare il prossimo.

Che Can Yaman sia bello e affascinante è sotto gli occhi di tutti, motivo per il quale, ad oggi, si fa fatica a pensare che sia davvero single. Siete curiosi di saperne di più? Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Can Yaman e l’amore

Come tutti saprete, qualche tempo fa Can Yaman è stato sentimentalmente legato alla conduttrice italiana Diletta Leotta. Insieme sono apparsi come una coppia molto affiatata, ma purtroppo, la loro relazione non è riuscita a raggiungere il lieto fine. Da allora, all’attore turco sono state attribuite diverse relazioni, tutte, però, smentite dai diretti interessati. Durante una premiazione, infatti, Can è stato avvistato insieme a una delle protagoniste de Il Paradiso delle signore, l’attrice Francesca Del Fa. Quest’ultima, poco dopo, ha subito messo a tacere le voci sul loro conto. Di recente, invece, alcuni rumors hanno ipotizzato che Yaman potesse aver instaurato un rapporto molto speciale con l’amica e collega Francesca Chillemi, conosciutisi durante le riprese della fiction nella quale, a breve, li vedremo insieme. Anche questa volta, però, si è trattato solo di pettegolezzi, in quanto l’attrice è felicemente impegnata con il suo compagno Stefano Rosso con il quale, nel 2016, è diventata mamma della sua unica figlia. Dalla fine della storia con Diletta Leotta, dunque, l’attore non ha più avuto relazioni ufficiali. Si presuppone che sia davvero ancora in cerca della sua anima gemella.

Presto in tv con un nuovo ruolo

Nel mese di settembre, avremo modo di rivedere Can Yaman in tv impegnato in un nuovo progetto. Si tratta della serie tv intitolata Viola come il mare, nella quale lo vedremo recitare accanto all’attrice Francesca Chillemi.

In tale fiction, Can interpreterà il ruolo del protagonista maschile, l’ispettore Francesco Demir; Francesca, invece, vestirà i panni della protagonista femminile Viola Vitale, una giornalista di cronaca nera.