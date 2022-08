Uomini e Donne, spoiler prima puntata: chi entrerà a far parte del programma di Maria De Filippi?

Ci sarebbero delle novità importanti nella nuova stagione in partenza di Uomini e Donne, secondo qualche spoiler, andiamo a vedere chi entrerà a far parte del programma condotto da Maria De Filippi, ormai prossimo ad essere trasmesso in tv.

Nel settembre del 1996 ebbe inizio l’avventura della trasmissione, la De Filippi sostituì il precedente programma Amici, salvo poi riproporre il medesimo titolo per il talent di un lustro dopo, con una nuova idea televisiva ed un format molto rinnovato.

Se il primo Amici era un talk nel quale diversi giovani diventavano protagonisti di dibattiti su temi di un certo rilievo, attraverso Uomini e Donne si cercava invece di far conoscere meglio le coppie, fino alla trasformazione definitiva nel 2001 quando è diventato un dating a tutti gli effetti, dove la coppia diventava un traguardo da raggiungere, in quanto le persone cercavano in tv il proprio amore.

Da allora sono stati diversi i protagonisti del programma, denominati per l’occasione tronisti, alla cui caccia andavano corteggiatori e corteggiatrici, elargendo dal 2010 la partecipazione anche agli adulti nella versione Over.

Cosa accadrà in seguito

Per la 27esima edizione di fila, Uomini e Donne farà parte del palinsesto pomeridiano di Canale 5, se chi si è già sistemato non sarà presente nella prossima stagione, si attendono diverse conferme e qualche nuovo ingresso. Proprio un protagonista al trono delle ultime stagioni del programma, vale a dire Amedeo Venza, ha svelato un nome nuovo, ecco di chi si tratta.

Dal profilo Instagram del giovane pugliese è stato svelato il volto di una ragazza di nome Alessia, anche se nell’immagine postata è stato utilizzato il condizionale e su di lei non si conosce altro sino ad ora.

Le ultime notizie e quando avrà inizio il dating

Da quanto trapela a fonti vicine al programma, saranno 4 i nuovi tronisti: 2 uomini ed altrettante donne, tra cui dovrebbe esserci proprio Alessia, in attesa poi di capire le novità riguardanti invece la versione over del dating.

In questa settimana sono infatti iniziate le riprese di Uomini e Donne, arrivato alla sua 27esima stagione, mentre da lunedì 19 settembre partiranno le prime puntate trasmesse su Canale 5, senza poi dimenticare le repliche su La5 del programma condotto da Maria De Filippi, ormai avviato a partire.