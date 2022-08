Romina Power, la confessione: “Torno in tv con uno show”

Nel futuro di Romina Power ci sarebbe uno show, la diretta interessata ha fatto una confessione su un suo ritorno in tv nei prossimi mesi, ecco di cosa si tratta ed i suoi prossimi progetti.

Una carriera iniziata giovanissima negli anni ’60, figlia del noto attore Tyrone Power, ed i suoi inizi furono da attrice, fino alla collaborazione in un musicarello girato in Italia, dove il protagonista principale era Al Bano.

Con il cantante pugliese darà vita ad un binomio celebre da un punto di vista musicale ed anche sentimentale, anche se la coppia si lascerà nel 1999 dopo quasi 30 anni di matrimonio e la nascita di 4 figli.

Oltre alla recitazione ed alla musica, Romina Power nel corso dei decenni è stata particolarmente attiva anche nel mondo della televisione, come quando prese parte alla seconda stagione del celebre varietà Fantastico. Negli ultimi anni è stata poi giurata a Standing Ovation di Antonella Clerici ed ospite fissa nel 2020 nell’edizione di Amici.

Le sue parole

Intervistata a Tv Sorrisi e Canzoni, la cantante di origini statunitensi ha parlato di un tour in giro per l’Europa con Al Bano, a partire dal prossimo 30 settembre, ma ha svelato di un suo progetto tv a cui prenderà parte.

Ha infatti ammesso della possibilità concreta di partecipare ad un nuovo programma, ecco quali sono state le sue parole al settimanale: “Siamo in trattativa per uno show ma non posso rivelare di più“.

Dove la vedremo

Da capire quale sarà lo show in cui verrà impegnata ed il suo ruolo, oltre a verificare se sarà presente in compagnia del suo ex marito. Secondo alcune voci potrebbe essere protagonista di qualche serata in compagnia di Mara Venier, la quale ha ottimi rapporti con la Power e spesso la invita come ospite a Domenica In.

Altre indiscrezioni rivelano come Romina Power possa fare da co-conduttrice in una delle serate del prossimo Festival di Sanremo condotto da Amadeus. Di certo, i suoi impegni in autunno sono diversi in giro per l’Europa, in seguito si capirà meglio dove la vedremo e se la trattativa sarà andata a buon fine per rivederla in un nuovo appuntamento.