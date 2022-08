Uomini e Donne, Davide Donadei dimentica Chiara Rabbi: nuova storia con una dama?

Nuove rivelazioni riguardo ad una presunta storia tra Davide Donadei ed una dama, con il tronista pronto a dimenticare Chiara Rabbi attraverso una nuova storia, andiamo a vedere cosa è successo tra i due protagonisti del programma Uomini e Donne, con il chiarimento del diretto interessato sui social.

Si tratterebbe di Roberta Di Padua, anche lei protagonista del dating su Canale condotto da Maria De Filippi, la su prima partecipazione è risalente al 2018, ma nella versione Over della trasmissione, dove inizia una serie di storie più o meno importanti, fino a frequentare il cavaliere Riccardo Guarnieri.

Insieme vivranno una relazione molto intensa, tanto da uscire dal programma nel marzo 2020, ma un anno dopo ritornano per affrontare una crisi di coppia per cercare di capire meglio la situazione, in seguito prenderanno però la decisione di lasciarsi in modo definitivo.

Diversa la storia di Davide Donadei, il quale ha preso parte ad Uomini e Donne nella versione standard dedicata ai giovani nella penultima stagione della nota trasmissione, dove da tronista si è ritrovato a dover scegliere tra Chiara e Beatrice, optando per la prima di esse, ma la relazione con la Rabbi si è da poco interrotta.

Cosa li accomuna

Oltre a partecipare alla medesima trasmissione, i due hanno preso parte a differenti versioni del dating, vista l’età, ma il rapporto tra i diretti interessati è sempre stato molto buono, anche a telecamere spente.

Di recente sono stati avvistati in un locale nel centro di Napoli, fino alle voci secondo cui i due avessero trascorso la notte insieme, alimentando ulteriori indiscrezioni su un loro legame, perdurante secondo taluni già da diversi mesi.

La loro versione dei fatti

Ci ha pensato il giovane ragazzo leccese a spiegare cosa è accaduto, specificando di aver incontrato la Di Padua nella città partenopea e poi prendersi una pizza nel locale vicino all’albergo, sottolineando come qualora avesse deciso di intrattenere un particolare tipo di rapporto non sarebbe andato nel centro di Napoli con molta gente intorno a loro.

Per cercare di allontanare le voci, il tronista ha poi pubblicato lo screenshot relativo ai messaggi tra lui e la dama. Iniziate le riprese di una nuova stagione di Uomini e Donne, a partire dal 19 settembre saranno trasmesse su Canale 5 le prime puntate, tra i protagonisti Davide Donadei e Roberta Di Padua dovrebbero ritornare, alla ricerca della loro anima gemella.