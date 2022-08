Michelle Hunziker-Tomaso Trussardi, ritorno di fiamma? L’indizio scatena i social

La fine della storia tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi aveva destato scalpore, ma un ripensamento da parte della conduttrice potrebbe riportare in vista ad un possibile ritorno di fiamma per la coppia, ecco la situazione ad oggi su tale voci.

Questo tormentato 2022 era partito con la notizia della separazione tra la Hunziker e Trussardi attraverso un annuncio apparso in modo congiunto, in cui hanno informato ufficialmente di essersi lasciati dopo 10 anni e di proseguire il percorso di crescita delle loro figlie.

Si erano conosciuti nel 2011, in seguito hanno avuto Sole e Celeste, nel mezzo un matrimonio durato 7 anni, prima dell’arrivo di quel comunicato a sancire la fine della loro relazione.

In seguito, la Hunziker si era legata all’ortopedico Giovanni Angiolini, ma dopo pochi mesi si sono lasciati, mentre su Trussardi si era vociferato di qualche sua nuova compagna, ma in tal senso non vi è stata alcuna ufficialità.

Le ultime vicende

La nota conduttrice di origini svizzere sta vivendo da un punto di vista professionale un buon momento e sarà uno dei volti principali della prossima stagione di Canale 5, mentre a livello familiare ha ricevuto la splendida notizia di diventare nonna, in quanto la figlia Aurora Ramazzotti si trova in dolce attesa.

Riguardo ad altre questioni, secondo quanto fatto trapelare dal settimanale Novella 2000, sembra abbia preso la decisione di lasciare Angiolini per proteggere le figlie, e proprio tale vicinanza l’avrebbe portata ad una sua volontà. Tra le sue intenzioni ci sarebbe quella di riprovarci con Tomaso Trussardi, a pochi mesi ed a meno di un anno dalla separazione, si paventa infatti l’ipotesi di un ritorno di fiamma per la coppia.

Quali reazioni da parte dei protagonisti

Oltre a vedersi di frequente per le figlie, la presentatrice è rimasta in ottimi rapporti con l’ex marito e vorrebbe ricostruirli anche da un punto di vista sentimentale, anche se dall’altra parte le intenzioni ad oggi sembrano diverse.

Da quanto fatto trapelare, l’imprenditore non avrebbe digerito la fine del loro rapporto e quello successivo tra la stessa Michelle Hunziker ed Angiolini, motivo per il quale sembra lontana una loro riconciliazione, in attesa di ulteriori sviluppi sulla vicenda in questione.