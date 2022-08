Franceco Totti, lo sfogo su Ilary Blasi: “Se avesse fatto qualcosa…”

É arrivato lo sfogo da parte di Francesco Totti in merito alla sua ex Ilary Blasi, ecco cosa ha dichiarato l’ex calciatore ad un suo amico sulla fine del loro rapporto e cosa sarebbe potuto accadere se lei avesse fatto qualcosa in più per poter salvare la situazione venutasi a creare.

Da quando si sono lasciati sono emersi diversi fatti e molte sono state le voci ricorrenti su una delle coppie più celebri in Italia, un rapporto durato oltre 20 anni ma terminato, a quanto sembra, non nel migliore dei modi.

I due interessati, oltre al messaggio via social in cui davano la notizia della loro separazione, non si sono ancora espressi sulla vicenda, anche se la Blasi potrebbe dire la sua in una delle prime puntate di Verissimo, trasmissione condotta dalla sua grande amica Silvia Toffanin.

Riguardo all’ex calciatore, si sono sbilanciati alcuni suoi amici, mentre sono diverse le voci secondo cui a far terminare la storia con la presentatrice sia stata la presenza di Noemi Bocchi, mentre altri sostengono come la sua nuova fiamma sia arrivata in quanto il rapporto con la sua ormai ex moglie era già in declino.

Le parole rivelate all’amico

Il noto quotidiano Il Corriere della Sera ha fatto presente riguardo ad una recente discussione di Totti con Alex Nuccetelli, ex marito di Antonella Mosetti e grande amico dello sportivo.

Secondo quanto trapelato dal giornale, ecco cosa avrebbe rivelato a Nuccetelli: “Guai a chi mi tocca Ilary, resta sempre la madre dei miei figli e sono stato con lei quasi un quarto di secolo. Ero innamorato pazzo, se solo avesse fatto qualcosa in più non mi sarei allontanato“.

Novità sull’ex coppia

Resta da capire cosa intendesse Totti sull’ultima frase posta all’amico, di certo sono diverse le ipotesi peer cui è finita la lunga storia, anche se si continua ancora a vociferare della sua presunta love story con Noemi Bocchi.

Proprio la giovane ragazza sembrerebbe pronta ad intervenire per chiarire la sua posizione e spiegare cosa stia accadendo, anche se al momento Francesco Totti sembra sia intenzionato a non uscire allo scoperto per motivi personali ed anche per varie questioni legali.