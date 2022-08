Francesco Chiofalo, il racconto choc: “Mi tremavano gambe e braccia” | Come sta oggi

Disavventura per Francesco Chiofalo, il personal trainer romano è finito in Ospedale, ecco quali sono i motivi per cui ha dovuto affrontare il ricovero e quali sono le sue condizioni dopo quanto gli è capitato.

Dovevano essere giornate spensierate per Francesco Chiofalo, ma un inconveniente lo ha terrorizzato, nelle ultime ore ci ha pensato il diretto interessato a spiegare cosa gli è successo negli ultimi giorni.

Molti suoi fan erano preoccupati, la sua fama è infatti dovuta al successo riscontrato sui social, essendo un influencer ed al tempo stesso un personal trainer molto apprezzato, senza dimenticare come gestisca anche un Bed&Breakfast a Roma.

In tv si fa conoscere prima per la sua partecipazione a Tempation Island con la compagna dell’epoca Selvaggia, tentando poi di riconquistarla a Uomini e Donne, mentre negli ultimi mesi diventa concorrente nell’ultima edizione de La Pupa e il secchione e viceversa.

Il suo racconto

Invitato ad un evento a Catania, nel corso della serata Chiofalo ha avvertito un malore ed è stato subito trasportato in una struttura ospedaliera della città etnea, in seguito a tale problema la sua amica ed influencer Deianira Marzano aveva dato le prime informazioni sul suo stato di salute.

Ci ha poi pensato il personal trainer a tenere tranquilli i suoi followers, pubblicando sul suo profilo Instagram tali parole: “Mentre mi trovavo in discoteca, mi sono sentito gamba e mano paralizzata, come se avessi il Parkinson. Mi hanno portato prima a Catania e poi trasportato a Roma, tremore e paralisi mi sono durati 4 giorni ed ho temuto di rimanere invalido”.

Le condizioni dell’ex concorrente di Tempation Island

Passato il tremore, il ragazzo è stato dimesso dall’Ospedale una volta ripresosi dal malore, ma le sue condizioni saranno valutate al meglio nei prossimi giorni, la causa scatenante di quanto gli è accaduto sembrano stati degli effetti collaterali relativi ad un’operazione passata.

Nel 2019, Francesco Chiofalo aveva infatti riscontrato un tumore al cervello, da cui poi è stato costretto ad una delicata operazione per rimuoverlo. Una grande paura per l’ex concorrente di Tempation e La Pupa e il secchione si è ripreso, il quale ci ha tenuto a ringraziare i suoi ammiratori per essergli stato vicino in questo momento.