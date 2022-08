Harry e Meghan, ecco perché la piccola Lilibeth avrà il titolo di Principessa

Per il futuro di Archie e Lillibet potrebbero esserci delle novità e diventare principi, ecco i motivi per cui i figli della coppia formata da Harry e Meghan Markle avranno con ogni probabilità questo onore ed essere insigniti di tale titolo.

In queste ore la Famiglia Reale ricorda Lady Diana, era passato un quarto di secolo da quella notte tra il 30 ed il 31 agosto, quando la Principessa si schiantò nel tunnel de l’Alma a Parigi, dove si trovava a bordo di una vettura insieme al guidatore, una guardia della sicurezza ed il suo compagno Dodi Al Fayed, provocandone la prematura morte.

Solo la guardia del corpo riuscì a salvarsi, tale tragedia colpì la Monarchia e l’intero mondo, sconvolgendo le vite della Famiglia Reale. Il suo ricordo è rimasto indelebile per i figli di Diana, William ed Harry, il secondogenito all’epoca dei fatti non aveva ancora compiuto 13 anni.

Proprio il duca di Sussex, tra i motivi per cui è andato via da Buckingham Palace, annovera la pressione dei media nei confronti della Royal Family. Insieme alla moglie Meghan Markle ha due figli, l’ultima arrivata la chiamano Lilibet Diana, il primo nome è un riferimento alla Regina, mentre il secondo chiaramente riguarda l’indimenticata madre.

La situazione riguardante Archie e Lilibet

Pur andando via da Londra e non potendo partecipare attivamente a quanto accade nella vita monarchica, i due coniugi sono rimasti Duchi di Sussex, mentre per i loro figli si prospetta un futuro nel quale avranno una promozione nel loro titolo.

Quando Carlo salirà al trono, ammesso accada un giorno, di diritto Archie e Lilibet Diana diventeranno Principe e Principessa, questa successione diventa a tutti gli effetti automatica.

Cosa accadrà in seguito

Da una legge di oltre un secolo fa e firmata da Re Giorgio V, i nipoti del monarca di turno diventeranno in modo automatico principi, mentre il primogenito relativo al figlio maggiore del Principe di Galles avrà i gradi di Altezza Reale, come accadrà a George di William e Kate.

Essendo i nipoti di Carlo, bisognerà attendere la sua salita al trono per vedere Archie e Lilibet insigniti come nuovo Principe e nuova Principessa, Regina Elisabetta permettendo.