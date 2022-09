Uomini e Donne, presentati i due tronisti: uno è l’ex corteggiatore di Veronica | Social divisi: “Mai volti nuovi”

Il quartetto della prima parte di stagione di tronisti di Uomini e Donne è completo: ecco chi sono i due tronisti che approderanno in studio.

Nella giornata di ieri, ha preso ufficialmente il via la nuova stagione di Uomini e Donne, condotto su Canale 5, come di consueto, da Maria De Filippi. Nella registrazione, che andrà in onda lunedì 19 settembre, sono state presentate le prime due troniste.

Si tratta di Lavinia, 26enne studentessa di Roma e Federica Aversano, lo scorso anno tra le protagoniste della seconda parte della stagione come corteggiatrice del tronista Matteo Ranieri.

Nella serata di ieri, invece, sono stati presentati i due tronisti del primo quartetto: ecco di chi si tratta.

I tronisti della nuova stagione

Il primo tronista della nuova stagione si chiama Federico Dainese e, nella clip pubblicata da Witty Tv, si è presentato con queste parole: “Ciao sono Federico, ho 25 anni e vengo da Genova. Faccio l’odontotecnico, sono ormai cinque anni che lavoro con mio padre. Gioco a pallanuoto e ho vinto uno scudetto con la mia squadra che sono anche una famiglia. Con le donne divento un ‘sottone’ quando mi innamoro, quando mi piace una persona do tutto. Spero di trovare una persona per quello che sono e non per quello che ho e faccio”. I telespettatori più attenti lo ricorderanno come corteggiatore della tronista Veronica Rimondi nella scorsa edizione.

View this post on Instagram Un post condiviso da WittyTV (@wittytv)

L’altro corteggiatore, invece, è Federico N. e si è presentato al grande pubblico con queste parole: “Oggi sono fiero dell’uomo che sono diventato. Sono Federico, ho 25 anni e sono un ingegnere aeronautico. Mia madre è stata il mio punto di riferimento fin da piccolo io la chiamo wonder woman perché è una forza della natura e non si ferma mai. Ho dovuto fare l’uomo di casa. Sono una persona molto esigente. Sono un po’ fumantino, intento a “sbroccare”. Sono una persona di base buona, di cuore. Accanto a me voglio una donna forte con la propria identità e che sappia cosa vuole nella vita. Una donna che possa essere presente ma nello stesso tempo mi sfugga. Mi piacerebbe avere una famiglia”.

View this post on Instagram Un post condiviso da WittyTV (@wittytv)

Prima puntata, cosa è accaduto

Ma cosa è accaduto nella prima registrazione? A quanto pare, stando alle anticipazioni, al centro della narrazione del parterre, come del resto la fine della scorsa stagione, Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Il cavaliere, avrebbe manifestato il suo interesse per Federica Aversano, tronista classico, mentre Ida è uscita in esterna con Alessandro.

I due avrebbero iniziato a battibeccare, tanto da rendere necessario l’intervento di Maria De Filippi. Da segnalare, inoltre, un primo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani.