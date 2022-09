Un Posto al Sole, spoiler choc: Viola muore? Tutta la verità

Cosa accadrà nelle prossime puntata di Un Posto al Sole e soprattutto Viola si salverà? Ecco quello che accadrà nelle prossime puntate.

Sarà una settimana ricca di colpi di scena per i telespettatori della soap cult di Rai Tre, Un Posto al Sole. Nei giorni scorsi abbiamo assistito all’agguato del boss Lello Valsano, che ha ferito gravemente con un’arma da fuoco Viola e Susanna per poi dileguarsi facendo perdere le proprie tracce.

Nella puntata di ieri, Susanna si è svegliata nel letto dell’ospedale ed ha appreso delle condizioni critiche della sua cara amica. Sin da subito, le condizioni di Viola sono apparse drammatiche. Al momento è in coma e in prognosi riservata. Sia Viola che Susanna sono state sottoposte ad un delicato intervento chirurgico.

Viola, in particolare, ha subito un emorragia e sono ore drammatiche per sua mamma Ornella e per tutta la sua famiglia.

Cosa accadrà nelle prossime puntate

Al momento, vige il massimo riserbo sul futuro di Viola nella soap Un Posto al Sole. Il personaggio interpretato da Ilenia Lazzarin – stando ai rumors – potrebbe non farcela. Si tratterebbe di un colpo di scena incredibile che segnerebbe per sempre la soap, staremo a vedere. Intanto, Franco e Nunzio, si mettono sulle tracce di Valsano: i due sfrutteranno tutte le loro conoscenze per carpire informazioni sul nascondiglio del boss. Dalla loro parte avranno anche Damiano, il quale si rivelerà un prezioso aiuto per i due.

Cosa farà Niko

Le prime parole di Susanna, risvegliatasi dopo l’operazione, sono state: “Non posso credere a quello che è successo”. Niko ha deciso dunque di sorprenderla chiedendole di sposarlo in ospedale, vedremo nelle prossime ore quale sarà la risposta. Ma il Poggi è anche furioso con Micaela: vuole proteggere Jimmy da altre sofferenze e per farlo è pronto ad iniziare una battaglia legale con la ex compagna.

Al momento Silvia e Giancarlo si trovano ancora in vacanza a Maratea ma presto torneranno a Napoli e verranno messi al corrente della situazione da Rossella. I due resteranno scioccati.