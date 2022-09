Sei Sorelle, spoiler gran finale: le sorelle vittime del vaiolo | Una morte improvvisa sconvolgerà i telespettatori

Queste sono le ultime puntate della soap di Rai Uno Sei Sorelle che, da lunedì, verrà sostituita da Il Paradiso delle Signore. Ecco come finisce.

Nonostante la diffidenza iniziale, il grande pubblico si è sin dalle prime puntate appassionato alla soap spagnola Sei Sorelle, che narra la vicende delle sorelle Silva, rimaste orfane, costrette a rilanciare l’azienda tessile di famiglia nella Madrid di inizio secolo scorso.

Nei giorni scorsi, con grande sorpresa, la Rai ha annunciato che dal prossimo lunedì 5 settembre, tornerà nella fascia oraria dalle 15.55 su Rai Uno, la serie Il Paradiso delle Signore 6. In particolare, verranno trasmesse la prossima settimana le ultime cinque puntate della scorsa stagione.

Una sorta di “ripasso” sul gran finale della scorsa stagione per il grande pubblico in vista del ritorno dei nuovi episodi della settima stagione a partire da lunedì 12 settembre. E Sei Sorelle come finisce? Ecco la risposta.

Le prossime puntate di Sei Sorelle

Queste andate in onda queste settimana su Rai Uno, alle 15.55, non sono le puntate finali della soap: il finale de Sei Sorelle verrà trasmesso su Rai Premium da lunedì 12 settembre. Ma cosa accadrà dunque? La situazione in fabbrica sarà tragica: le sei sorelle entreranno in quarantena, dal momento che Francisca sarà contagiata dal vaiolo che circola veloce in città. Bianca, la prima a guarire dal vaiolo, si offrirà di aiutare Cristobal, mentre il contagio di Benjamin, di fatti, arresterà la produzione in fabbrica. Antonia vedrà Carolina in fila al dispensario per farsi vaccinare e racconterà tutto a German.

La morte di Marina

Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che ci sarà una morte inaspettata. Si tratta di Marina, uccisa da Julio su commissione di Candida. L’uomo, desideroso da tempo di vendicarsi della donna, accetterà senza esitare il compito. Quello che colpirà i telespettatori sarà certamente l’atteggiamento di Marina: la donna, vedendo Julio alla sua porta, capirà tutto e accetterà il suo destino.

Ma cosa accadrà alle Silva? Bianca e Cristobal si avvicineranno sempre di più, ma per i due ci saranno diversi problemi: il medico, infatti, finirà in carcera. Francisca si innamorerà di un misterioso uomo che vorrà sposare, Diana continuerà la sua storia d’amore con Salvador, mentre Celia dimenticherà Petra innamorandosi di un’altra donna. Elisa, purtroppo, tormentata dagli avvenimenti recenti, tenterà il suicidio.