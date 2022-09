Malika Ayane parla del rapporto con i suoi ex e spiazza su Cesare Cremonini: “Al suo concerto…”

L’amore è una parte fondamentale della nostra vita, ed è importante rispettarlo e valorizzarlo sempre, anche se non è riuscito a raggiungere il suo lieto fine. Ecco, a tal proposito, qual è il rapporto che Malika Ayane ha con gli amori del suo passato, compreso il cantautore Cesare Cremonini.

Malika Ayane è una vera professionista del mondo della musica, cantautrice e violoncellista, nata a Milano il 31 dicembre 1984. Malika ha iniziato a manifestare la sua passione per il canto fin da quando era solo una bambina. Questo, unito al suo grande talento, fece sì che a 11 soli 11 anni entrasse a far parte del coro delle voci bianche del Teatro alla Scala.

Da allora, la Ayane non ha mai più smesso di cantare, ed è diventata, ad oggi, una delle più amate artiste italiane. Oltre ad album; tour; concerti e numerosi premi vinti, Malika Ayane ha partecipato a ben cinque edizioni del Festival di Sanremo e, nel 2016, ha ricoperto il ruolo della protagonista nel musical teatrale Evita.

Nonostante i numerosi impegni lavorativi, Malika non ha mai messo da parte l’amore, e a soli 21 anni è diventata mamma di Mia, la sua unica figlia, nata dalla relazione con un suo ex compagno. Tra le storie passate della cantautrice non possiamo certo non menzionare quella con Cesare Cremonini, durata solamente un anno, dal 2009 al 2010. Ed è stato nel corso di una recente intervista che Malika, parlando d’amore, ha spiegato in che rapporti è, ad oggi, non solo con Cremonini, ma anche con gli altri uomini che ha amato in passato.

Amare sé stessi; amare l’amore

Malika Ayane è una donna, un’artista e una mamma, e tutte le versioni di sé stessa sono accomunate da un aspetto: credono nell’amore. Questo traspare dalle sue canzoni e dalla sua musica, certo, ma anche dalle sue parole. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, infatti, la cantante è tornata a parlare della relazione avuta nel 2009 con il cantautore Cesare Cremonini. Ecco, a tal proposito, quali sono state le sue parole: “Quando sono andata a vedere Cesare quest’estate a San Siro, inutile girarci intorno, mi sono sentita osservata. Ma se tu hai tifato per quella persona, ancora prima che per il sentimento, come fai a cancellarla?”.

Nel corso dell’intervista precedentemente citata, inoltre, Malika ha raccontato in che rapporti è, ad oggi, con il suo ex marito, il regista Federico Brugia, e cosa pensa, a trecentosessanta gradi, degli amori del suo passato: “Penso di essere migliorata… e ne parlo dopo un matrimonio alle spalle, due convivenze e una serie di amori passionali. Però non cambierei nulla del mio passato. L’amore che ho provato per tutti gli uomini della mia vita ce li ho ancora intatti lì. […] Ho incontrato recentemente il mio ex marito a un vernissage. Siamo tornati a casa insieme perché abitiamo nello stesso quartiere. Ci siamo presi del tempo per farci una bella chiacchierata, come non succedeva da tanto tempo. Ed è stato bellissimo“.

I progetti del futuro

Malika Ayane e la musica sono una cosa sola, e questo la spinge ad andare avanti e a fare sempre nuove esperienze. Nell’intervista rilasciata alla rivista di Alfonso Signorini, la cantante ha anche rivelato quali progetti ha per il prossimo futuro.

“Ho un tour da completare, un musical in partenza, l’opzione estero che mi affascina tantissimo e il mio ultimo singolo, Una ragazza“, ha spiegato Malika con l’entusiasmo che la contraddistingue.