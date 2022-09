“Andrei in macchina con Sangiovanni”, il post della fan è troppo: Giulia Stabile non resiste e commenta

I due ex protagonisti di Amici 20, Giulia Stabile e Sangiovanni, sono ancora oggi più uniti e innamorati che mai. Ed è stata proprio la giovane ballerina che, di recente, rispondendo a una fan sui social, ha dato prova ancora una volta della sua simpatia e ironia.

La scuola di Amici di Maria De Filippi offre ai suoi allievi numerose possibilità. Il talent, infatti, dà loro tutti gli strumenti necessari per diventare dei professionisti del proprio settore artistico, attraverso lo studio e il confronto con alcuni dei più grandi esponenti della danza e della musica. Partecipare al programma di Maria De Filippi, però, vuol dire anche conoscere molte persone e stringere legami affettivi, proprio come è successo a Giulia Stabile e Sangiovanni.

Giulia è una giovane e talentuosa ballerina di soli 20 anni, vincitrice della ventesima edizione di Amici; il cantante Sangiovanni, invece, in quello stesso anno si è classificato secondo. Tale programma, oltre ad aver aperto ai due ragazzi le porte del mondo del lavoro, ha anche permesso loro di conoscersi e innamorarsi. Ancora oggi, infatti, i due ex allievi del talent costituiscono una bellissima coppia.

Sia la Stabile sia Sangiovanni sono molto riservati, e vivono la loro storia d’amore lontano dai social, ma di recente, proprio sul Web, la ballerina non ha potuto fare a meno di rispondere a una fan, e lo ha fatto con la simpatia e la spontaneità che da sempre la contraddistinguono.

La replica di Giulia Stabile

Da quando la sua esperienza ad Amici è terminata e ha iniziato a muovere i primi passi nella sua promettente carriera artistica, Sangiovanni ha subito avuto al suo seguito moltissimi fan. Ed è stata proprio un’ammiratrice del cantante che, di recente, ha pubblicato un video sui social nel quale ha ammesso in modo ironico che “andrebbe in auto con Sangiovanni”. La replica di Giulia Stabile, con altrettanta ironia, non si è di certo lasciata attendere: “Non entrare che non ha la patente“. Non è di certo un mistero, infatti, che la ballerina abbia conquistato il cuore di tutti i telespettatori, non solo per il suo innato talento per la danza, ma anche per la spontaneità con la quale affronta la vita.

L’amore non ha età

Spesso si tende a pensare che quando si è troppo giovani non si possa comprendere bene il significato della parola “amore”, e che le relazioni nate in giovane età siano destinate a finire. I sentimenti, però, non conoscono limiti, neanche di età, la cosa fondamentale è riuscire a coglierli, ad accettarli e a coltivarli nel tempo.

Giulia Stabile e Sangiovanni hanno solo 20 anni, ma la ballerina, in una recente intervista rilasciata alla rivista TPI, ha rivelato quanto segue: “È vero, sono giovanissima, ma la voglio una famiglia. Non vedo l’ora di averne una mia. Magari non subito, certo. È vero, ho solo 20 anni, e quello con Sangiovanni è il primo amore. Ma non conta soltanto la giovane età o il fatto che sia il primo amore. Conta che tipo di persona hai a fianco, e la persona che ho io al mio fianco penso proprio sia la persona giusta per me. Anche se tanti mi dicono: ‘È il primo fidanzato, è troppo presto, eccetera’. Ho conosciuto Sangiovanni a un’età consapevole, e sono consapevole che sia per me la persona giusta. Quindi, se me lo chiedi ti dico sì, Sangiovanni è la persona con la quale vorrei avere una famiglia“.