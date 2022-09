Scollatura vertiginosa e gambe in bella vista: così Barbara D’Urso a 63 anni ha conquistato i social

La conduttrice Mediaset Barbara D’Urso sempre più star dei social: gli scatti pubblicati di recente hanno infuocato i social. Eccoli.

Lei è una delle conduttrici più note ed amate – e anche chiacchierate – del piccolo schermo nostrano, apprezzatissima dal grande pubblico, da anni al timone del daytime di Canale 5 con il talk cult di casa Mediaset, Pomeriggio Cinque.

Stiamo parlando chiaramente di Barbara D’Urso che, da qualche giorno, ha terminato le vacanze nella sua bellissima residenza estiva di Capalbio, in Toscana. La conduttrice, infatti, è stata richiamata anzitempo per la conduzione di Pomeriggio Cinque. Il programma, in vista delle elezioni del 25 settembre, è stato infatti anticipato.

Intanto, la Carmelita Nazionale, continua a conquistare i social con scatti sempre più audaci: in queste settimane di estate, ha mandato in estasi i suoi tantissimi fan con alcune foto in bikini. Ma non solo.

Lo scatto di Barbara D’Urso

In un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale – dove vanta quasi 3 milioni di followers – Barbara D’Urso si è mostrata in tutta la sua bellezza. Scatto acqua e sapone, top bianco con scollatura vertiginosa, pantaloncini corti che mettono in risalto le sue gambe: così la conduttrice ha conquistato i social. A 63 anni, la Carmelina Nazionale, sta vivendo una seconda giovinezza. Il post ha ricevuto tantissimi tra like e reaction.

La prossima stagione televisiva

Come anticipato, già dal prossimo lunedì, Barbara D’Urso tornerà negli studi di Cologno Monzese per i nuovi appuntamenti con Pomeriggio Cinque, su Canale 5. La conduttrice, però, quest’anno non sarà al timone del reality La Pupa e il Secchione e Viceversa, lo scorso anno condotto in prima serata su Canale 5.

Al momento, dunque, la conduttrice ha un solo programma – e pensare che due stagioni fa erano 3 – ma nella prossima primavera potrebbe tornare in prima serata su Canale 5 di domenica. Staremo a vedere.