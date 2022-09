Quella volta che Kate Middleton fece infuriare la Regina Elisabetta: “Spese folli”

Il rapporto tra la Duchessa Kate Middleton e la Regina Elisabetta II non è stato sempre idilliaco, come provano questi screzi avvenuti qualche anno fa. Tutta la storia.

In questi giorni sta facendo molto chiacchiere nel Regno Unito il rumors, pubblicato dalla stampa britannica, su un possibile cambio della Regina Elisabetta II del suo testamento. La Sovrana avrebbe definitivamente tolto dall’eredità i Duchi del Sussex.

Non solo la Duchessa Meghan Markle e il Principe Harry, bensì anche i loro figli, Archie e Lilibeth Diana, l’unica della Famiglia Reale il cui nome omaggia proprio la Regina Elisabetta. Parliamo dei beni personali della Sovrana e, di questi, soltanto i gioielli varrebbero 110milioni di dollari.

Molti di questi gioielli andranno alla Duchessa Kate Middleton e alla figlia dei Duchi di Cambridge, Charlotte, come osservanza della tradizione in casa Windsor. Un gesto che testimonia ancora di più, semmai ce ne fosse bisogno il legame tra la Duchessa e la Regina Elisabetta II.

Quando Kate Middleton fece infuriare la Regina Elisabetta

Eppure non è sempre stato così, anzi. La Duchessa e la Regina Elisabetta hanno legato particolarmente dalla MegExit in poi, ovvero dalla fuga dei Duchi del Sussex da Londra in California. Come prova di questi rapporti in passato non idilliaci, c’è un retroscena poco conosciuto. Kate Middleton, in passato, fece adirare e non poco la Regina Elisabetta a causa di alcuni lavori per la ristrutturazione della residenza dei Duchi di Cambridge di Kensington Palace a Londra. In particolare, la Duchessa premeva per una maggiore sicurezza – con sistemi all’avanguardia – che finirono per stravolgere il budget per la ristrutturazione.

Inoltre, la moglie del Principe William, volle espandere il piano interrato della residenza londinese per il suo staff, che si sarebbe poi trasferito da Buckingham Palace. Cambiamenti che indispettirono la Regina Elisabetta.

Le altre spese

Ma non è stata la prima volta: prima del trasferimento a Kensington Palace, Kate Middleton fece ristrutturare alcuni appartamenti per una spesa di oltre 7milioni di dollari. Inoltre, nell’ormai vecchia residenza – dal momento che ora si sono trasferiti nell’Adelaide Cottage a Windsor – i Duchi di Cambridge spesero 25mila sterline per innalzare le siepi, difesa per i paparazzi.

Negli anni scorsi, secondo i calcoli del Daily Mail, la Duchessa Kate Middleton avrebbe speso per il suo guardaroba una media di 10mila euro al mese, per un totale di 121,871mila euro. Spese che la Corona ha dovuto giustificare negli anni – che continuano – degli attacchi della stampa per i costi esorbitanti della Corona.