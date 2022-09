Festival di Venezia, è Stefano De Martino il Re del red carpet: come si è presentato

Nella settimana del Festival di Venezia è arrivato Stefano De Martino, il quale è stato invitato senza la sua Belen Rodriguez, andiamo a vedere i motivi della sua presenza nella città lagunare.

Dal 31 agosto si è aperta la 79esima edizione della rassegna di cinema a Venezia, proprio il Festival si chiuderà il prossimo 10 settembre e si scoprirà in quella data chi si aggiudicherà il Prestigioso Leone d’oro, diversi gli ospiti invitati in questi giorni, a partire da Catherine Deneuve.

In queste ore, è arrivato nel capoluogo veneto anche Stefano De Martino, il noto presentatore si appresta dunque ad essere presente all’evento, in attesa di quanto accadrà nella prossima stagione televisiva, dove si troverà impegnato su più fronti.

A partire dal prossimo autunno lo rivedremo condurre Stasera tutto è possibile, mentre verrà confermato in seconda serata Bar Stella, anche se per il diretto interessato è saltata l’ipotesi di vederlo condurre il nuovo programma Sing Sing.

Cosa ci fa alla Mostra del Cinema

Ci ha scherzato su l’ex ballerino campano, postando sul suo profilo Instagram tali parole: “Tornando a casa, nella cassetta della posta ho trovato un biglietto anonimo per andare a Venezia da mascherato”.

Il riferimento era chiaramente relativo alla sua partecipazione alla Mostra del Cinema, a Venezia non ci andrà però per un film ma in qualità di ambasciatore per Lexus, brand tra le altre cose sponsorizzato in più circostanze da De Martino sui suoi canali social.

Le cause per cui è assente la Rodriguez

In questo periodo, oltre alle affermazioni televisive, Stefano De Martino sta passando un ottimo momento anche nella vita privata, rimettendosi con Belen Rodriguez, anche se lei non sarà presente a Venezia, in quanto ha dovuto affrontare altri impegni.

Rimasta a Milano, la Rodriguez si è occupata del figlio Santiago, ormai pronto ad affrontare i suoi primi giorni di scuola, motivo per il quale Stefano De Martino è stato costretto ad andare al Festival Del Cinema senza compagnia e dove si è ritrovato solo. Tra i due, infatti, il rapporto procede a gonfie vele, in attesa dei loro impegni televisivi, lui in Rai e lei a Mediaset.