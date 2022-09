Uomini e Donne, ex Dama attacca: “Da lei tanta cattiveria”

Una protagonista recente di Uomini e Donne si è trovata a polemizzare con chi le ha mostrato tanta cattiveria nei suoi confronti, ecco le parole con cui la dama attacca un personaggio storico del dating condotto da Maria De Filippi.

Si tratta di Veronica Ursida, la quale partecipò per la prima volta nella versione Over del programma nel 2018, nonostante fosse all’epoca abbastanza giovane, come corteggiatrice del cavaliere Armando Incarnato.

In seguito ha cambiato ruolo, diventando dama e continuando dapprima la storia con Incarnato, poi conquistando Giovanni Longobardi con cui è andata insieme, lasciando così il programma.

Successivamente alla sua esperienza televisiva si è legata a Vito Fiusco, ex a sua volta della showgirl Miriana Trevisan, mentre a livello lavorativo è tornata a fare la wedding planer, senza rinunciare del tutto alla tv, dove attualmente ha uno spazio per Centro Meteo Italiano.

Cosa ha dichiarato sul suo ex

Intervistata per il settimanale Mio, la Ursida non ha avuto parole tenere per colui il quale ebbe la prima storia all’interno della trasmissione, vale a dire Armando Incarnato, ribadendo di essere l’ultima persona per cui vorrebbe spendere delle parole.

Nella stessa intervista ha però detto qualcosa sulla sua persona, affermando su Incarnato tali pesanti dichiarazioni: “Una persona non vera, in grado di utilizzare la violenza verbale con un’aggressività fuori luogo. Lo ha fatto con me e poi con le altre donne, un comportamento del tutto sbagliato“.

Le parole della Ursida su Gemma Galgani

Se su Tina Cipollari ha avuto parole di apprezzamento, la wedding planer romana non è stata poi tenera nei confronti di un’altra protagonista storica del programma come Gemma Galgani, non gradendo in particolare alcuni suoi atteggiamenti,

Ecco cosa ha detto Veronica Ursida sull’altra dama di Uomini e Donne: “Nelle ultime puntate si è trasformata, ha usato parole poco carine nei miei confronti, non mi aspettavo da lei tanta cattiveria e vorrei conoscere la motivazione di questa sua aggressione”. Riguardo al suo futuro, ha dichiarato di voler partecipare ad un talent come Tale e quale, o in alternativa ad un reality, non escludendo una sua partecipazione al GF Vip oppure a La Talpa.