Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro criticato dalla star del programma: “Nessuno si è accorto che…”

A distanza di un anno è ritornata la polemica riguardo alle motivazioni per cui Raimondo Todaro ha lasciato Ballando con le stelle, le critiche a Milly Carlucci non sono passate inosservate al giudice del programma di Rai Uno, il quale è intervenuto in merito alla diatriba.

Dopo anni di successi e titoli nazionali di ballo, Raimondo Todaro, appena maggiorenne, partecipa alla seconda edizione di Ballando con le stelle, conquistando la prima di quattro vittorie ottenute nel corso degli anni nel famoso talent televisivo.

Nel 2020 abbandona la trasmissione Rai per approdare alla concorrenza, andrà infatti ad insegnare ballo ad Amici, dove è stato appena confermato per la seconda stagione di fila.

Sul suo abbandono a Ballando dopo tre lustri si è molto discusso, ma pochi giorni fa il ballerino siciliano ha chiarito alcuni motivi per cui ha preso questa decisione, spiegando come la conduttrice nata a L’Aquila abbia bisogno di controllare tutto, mentre la De Filippi concede maggiori libertà rispetto alla collega. Tali affermazioni non sono passate inosservate a Guillermo Mariotto, storico giudice della trasmissione.

Cosa ha dichiarato Mariotto

Intervistato al settimanale Mio, lo stilista di origini venezuelane si è espresso in difesa della Carlucci, sostenendo come la sua voglia di controllare sia dovuta da un lato agli insegnamenti del padre generale, e dall’altro siano sinonimo di rassicurazione ed attenzione ai minimi dettagli.

Riguardo a Todaro, le parole di Mariotto sono state piuttosto schiette: “Nessuno si è accorto della sua assenza, segnale di come il programma sia molto completo e nessuno sia indispensabile. Poi è arrivato al suo posto Vito Coppola e per questo non abbiamo sentito la sua mancanza“.

Le novità della prossima edizione

Proprio Vito Coppola ha vinto la scorsa edizione insieme ad Arisa, la quale poi ritornerà ad Amici e dove troverà Raimondo Todaro, chissà se faranno parte della stessa squadra. Nel frattempo, sono usciti i nomi dei prossimi concorrenti vip.

Molti saranno i personaggi famosi di una certa età, da Montesano alla Zanicchi, passando per Marta Flavi e Mughini. Dopo l’addio di Todaro, ad un anno di distanza non ci sarà più Stefano Oradei, mentre ritornerà dopo la gravidanza la sua ex compagna Veera Kinnunen. Cambio di ruolo per Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, i quali andranno ad aggiungersi a Rossella Erra nella giuria popolare dopo la loro lunga esperienza da ballerini, terminata durante la stagione passata.