Leonardo Di Caprio, è finita con Camila Morrone: “Continua la maledizione dei 25 anni”

Si è appena lasciato Leonardo Di Caprio con la sua ultima compagna, Camila Morrone, in questo modo è stata confermata la maledizione dei 25 anni, andiamo a vedere di cosa si tratta ed i precedenti in tal senso.

Se la sua carriera da attore è stata tra le più prolifiche di Hollywood, a livello sentimentale Di Caprio non è riuscito ancora a sistemarsi. Nel corso degli anni sono stati numerosi i suoi riconoscimenti, con ben 7 candidature agli Oscar come miglior attore, anche se dovette aspettare il 2016 per ricevere la statuetta.

Fu il film Revenant a portargli l’ambito premio, in una carriera dove è stato protagonista di diversi capolavori, a partire da Titanic, passando per The Aviator, Il Grande Gatsby e The Wolf of Wall Street. Oltre alla carriera cinematografica, l’attore è da tempo impegnato sulle tematiche ambientali.

Per quanto concerne la sua vita sentimentale, le modelle sono state una costante, dal suo primo amore Kristen Zang, dai primi anni 2000 ha avuto una relazione con Gisele Bundchen e poi con Bar Rafaeli, fino al rapporto con Camila Morrone perdurante da un lustro. Unica eccezione, la breve parentesi con la sua collega Blake Lively.

I collegamenti per ciascun rapporto

Inoltre, il celebre attore ha avuto fugaci storie d’amore con altre due modelle come Toni Garm e Nina Agdal, oltre alla passione per chi calca le passerelle, tutte quante loro sono state lasciate prima del compimento dei 25 anni, compresa la sua collega Blake Lively, tale casualità ha portato dei dubbi sul web. Visto il passare del tempo, Leonardo Di Caprio si sta sempre più legando a compagne più giovani, ma raggiunto da parte loro il quarto di secolo sembra sempre mancare qualcosa in grado di fargli proseguire il rapporto in questione.

La fine della loro storia

A rimanere nel clan, senza sfatare tale maledizione, è stata Camila Morrone, top model statunitense di origini argentine, conosciuta nel dicembre del 2017, quando lei aveva da poco compiuto 20 anni, mentre ne aveva 43 l’attore.

In questa estate, Leonardo Di Caprio era stata paparazzata dalla modella ucraina Maria Beregova, da capire se il suo rapporto con la Morrone fosse già agli sgoccioli. Da ricordare come la sua nuova e presunta fiamma abbia 22 anni e dunque ancora in regola per rimanergli in compagnia per qualche anno, sempre non riesca a sfatare lei la maledizione una volta per tutte.